Incendio en un lateral de la iglesia de San Marcos en Jerez

Un incendio en un lateral de la Iglesia de San Marcos ha provocado una columna de humo en el centro de la ciudad este jueves alrededor de las dos y media de la tarde. El fuego se ha originado en una zona donde se acumulaba basura y desechos, junto a la antigua casa de la hermandad de la Sagrada Cena, en el pasaje que da a la plaza Nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena.

Bomberos apagando el fuego junto al lateral de la iglesia de San Marcos.

Hasta el lugar se han desplazado de bomberos del parque de Jerez del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz para la extinción del fuego y no ha habido más daños que los materiales.