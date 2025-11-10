El barrio de Santiago celebra el Día Internacional del Flamenco

El barrio de Santiago de Jerez se suma a la conmemoración del Día del Flamenco en Jerez con una completa programación cultural que se desarrollará del 12 al 16 de noviembre. "El flamenco como símbolo de identidad y convivencia forma parte de la vida y la memoria de un barrio con una red de familias cantaoras y piedra angular del nacimiento de los cantes antiguos andaluces", subrayan desde el colectivo.

Organizado por la Asociación Unidos por Santiago, Asociación Ateneo Siglo XXI ,Peña Tío José de Paula, Asociación Cultural Luis de la Pica, Asociación calle Nueva y Cantarería, Asociación Aspanido, Instituto Santa Isabel, Escuela de baile Patricia Ibáñez, CEIP Luis Vives y Cervantes, junto a entidades vecinales, educativas, culturales y restaurantes del barrio y el Ayuntamiento de Jerez-Fundarte, la celebración incluye debates, talleres, lecturas, actuaciones y actividades abiertas a toda la ciudadanía, con el objetivo de reivindicar todos a una el valor del flamenco como expresión viva y patrimonio compartido.

Programa de actividades por el Día del Flamenco en el barrio de Santiago

Miércoles 12 / 18:00 h. El flamenco a debate. Mesa redonda moderada por María del Mar Moreno. Lugar: Restaurante Jindama (colaboración) Organizan: Ateneo Siglo XXI y Asociación Unidos por Santiago.

Jueves 13 / 18:30 h. Taller “Flamenco en el cine”. Carlos Aguilar. Lugar: Asilo San José (colaboración Asociación Aspanido) Organizan: Ateneo Siglo XXI, Asociación Unidos por Santiago.

Jueves 13 / 20:00 h. Mesa redonda: “Antonio Gallardo, el poeta y la persona”. Lugar: Peña Tío José de Paula Organiza: Ayuntamiento de Jerez-Fundarte y Peña Tío José de Paula (XXVIII Curso de Cante Flamenco. Inscripción previa. tlf: 686 055 604).

Viernes 14 / 9:15 h. Lectura del Manifiesto del Día del Flamenco. Lugar: Plaza de la Merced Organizan: IES Isabel de Hungría, CEIP Luis Vives, CEIP Colegio Cervantes y Asociación Unidos por Santiago.

Viernes14 / 19:30 h. Flamenco por bulerías: Mujeres de Santiago. Lugar: Patio de vecinos, Calle Nueva 25 Organizan: Asociación Ateneo SXXI, Asociación Unidos por Santiago y Asociación Calle Nueva y Cantarería.

Viernes14 / 22:30 h. Cuadro flamenco. Lugar: El Rincón del Chiri Organiza: El Rincón del Chiri.

Sábado 15 / 12 h. Flashmob por bulerías. Lugar: Plaza de Santiago Organizan: Escuela Patricia Ibáñez y Asociación Unidos por Santiago.

Sábado 15 / 13 h. 600 años Pueblo Gitano Lugar: Peña Tío José de Paula Organiza: Ayuntamiento de Jerez-Fundarte y Peña Tío José de Paula.

Sábado 15 / 22:30 h. Cuadro flamenco. Lugar: El Rincón del Chiri Organiza: El Rincón del Chiri.

Sábado 15. Publicación del cuaderno especial “Vive Santiago”. Diario de Jerez – Especial Día del Flamenco Coordina: Asociación Unidos por Santiago.

Domingo 16 / 14:00 h. Degustación de berza gitana de Rocío Jiménez. Convivencia flamenca. Lugar: Asociación Cultural Flamenca Luis de la Pica Organiza: Ayuntamiento de Jerez-Fundarte y Asociación Cultural Flamenca Luis de la Pica.