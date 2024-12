'Beber, Comer, Amar Jerez', el libro que revela el impacto de los Vinos de Jerez en la alta gastronomía moderna

La Sala Compañía albergó este jueves la presentación del libro 'Beber, Comer, Amar Jerez. El Universo y las Armonías de los Vinos de Jerez en la Gastronomía', una obra inédita editada por el Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, en colaboración con Planeta Gastro, que desvela las claves de la revolución gastronómica de los Vinos de Jerez y analiza cómo estos vinos han dejado una profunda huella en la alta cocina moderna.

La presentación de la obra contó con la presencia de María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, y César Saldaña, presidente del Consejo Regulador, quienes destacaron la iniciativa como promoción de Jerez y sus vinos. Esta obra, disponible en librerías y tiendas online de toda España, recoge las visiones de reconocidos chefs, sumilleres, enólogos y expertos, quienes ofrecen un profundo homenaje a los Vinos de Jerez y analizan las claves del impacto que estos vinos, considerados los más gastronómicos del mundo, han tenido en la revolución de la alta restauración moderna.

Un libro colaborativo que reúne las voces de algunos de los nombres más relevantes en el panorama gastronómico contemporáneo, quienes exploran el fascinante universo de los Vinos de Jerez y su enorme versatilidad. Ferran Adrià (El Bulli Foundation), Ángel León (Aponiente), José Andrés (ThinkFoodGroup), Pitu Roca (El Celler de Can Roca), François Chartier (sumiller internacional), Heston Blumenthal (The Fat Duck), Jancis Robinson (crítica de vinos), entre muchos otros destacados colaboradores, nos ofrecen en esta obra sin precedentes una particular visión de los vinos de Jerez nunca vista hasta ahora.

"El vino de Jerez es un privilegio y no hay otro igual. Es el mejor representante para mostrar al mundo por qué tenemos un país tan único y especial." — José Andrés

Una guía para conocer los secretos del maridaje

Chefs, sumilleres y expertos en gastronomía aportan sus conocimientos y experiencias para desmenuzar cómo los Vinos de Jerez han revolucionado la forma en que los profesionales del sector entienden y abordan el maridaje en la alta cocina.

El libro ofrece un compendio de narrativas gastronómicas sorprendentes y armonías míticas que han dejado una huella indeleble en los mejores restaurantes del mundo, además de las exitosas propuestas desarrolladas por los vencedores de las distintas ediciones de la Copa Jerez, todas ellas ejemplo de cómo los Vinos del Marco han protagonizado las experiencias culinarias más revolucionarias.

"Hay pocos vinos más camaleónicos, resistentes frente a los platos imposibles. Mitigan, refuerzan, aceptan el embiste y generan armonías fascinantes" — Josep Roca

Celebrando 20 años de Copa Jerez

César Saldaña, presidente del Consejo Regulador, comparte en un prólogo lleno de pasión y conocimiento, la trascendencia de los Vinos de Jerez en la gastronomía y su extraordinaria evolución a lo largo de los siglos. Subraya cómo, hace más de 25 años, el sector tomó la valiente decisión de hacer de la gastronomía el eje fundamental para comunicar la calidad de estos vinos al mundo, de ahí el nacimiento de Copa Jerez, la prestigiosa competición internacional de armonías con Vinos de Jerez de la que hoy se cumplen 20 años. Una competición gastronómica que ha sido pionera en poner de relieve la importancia del diálogo cocina-sala en la experiencia gastronómica.

'Beber, Comer, Amar Jerez' conmemora este hito, destacando cómo la competición ha servido de plataforma para que chefs y sumilleres de todo el mundo experimenten y muestren el enorme potencial de estos vinos para acompañar los más diversos estilos culinarios, consolidando su lugar en las mesas más prestigiosas del mundo.