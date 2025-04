El PSOE de Jerez exige la "dimisión inmediata" de Agustín Muñoz por la finca derrumbada de la calle Zarza

El Grupo Municipal Socialista ha exigido este jueves "la dimisión inmediata y urgente del delegado del Centro Histórico, Agustín Muñoz, por su responsabilidad en los hechos relacionados con el derrumbe de la finca situada en la calle Zarza, n.º 1. Si la alcaldesa Pelayo no lo cesa, será cómplice de esta negligencia"

A juicio del PSOE de Jerez, “el delegado de la alcaldesa Pelayo ha mentido, engañado y manipulado públicamente sobre este asunto, como han acreditado los propietarios de la finca, quienes llevaban un año alertando del riesgo inminente de derrumbe". En esta ocasión, "no hemos tenido que lamentar ninguna desgracia personal, pero la responsabilidad política no puede depender de que haya heridos o fallecidos. Ahora mismo, la continuidad de Muñoz en su cargo supone un peligro para la gestión del Centro Histórico”, ha expuesto en rueda de prensa el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz.

"¿Por qué Agustín Muñoz? La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, no tiene capacidad de decisión real, quien maneja los hilos es Muñoz desde su 'delegación fantasma' del Centro Histórico, un chiringuito creado para controlar en la sombra la delegación de Urbanismo. No solo lo afirmamos nosotros, sino que es un clamor entre los técnicos y el sector de la construcción en Jerez. Muñoz decide y la señora De la Cuadra firma”, expone Díaz.

El portavoz socialista ha detallado todos los acontecimientos relacionados con el derrumbe del inmueble situado en la Calle Zarza, número 1. “Desde abril de 2024, Urbanismo tenía conocimiento del evidente riesgo de derrumbe de la finca, según comunicó la empresa propietaria.La empresa suplicó permiso para intervenir y evitar una tragedia. Comerciantes y vecinos también alertaron del peligro, pero el Ayuntamiento de Jerez ignoró todas las advertencias. En respuesta, el Ayuntamiento paralizó la obra y amenazó con denunciar a la empresa ante la Fiscalía por tratarse de un edificio protegido”, recuerda el portavoz socialista.

“Durante meses, la empresa insistió en la urgencia de actuar, pero Urbanismo no autorizó la intervención. El 30 de marzo de 2025, la finca finalmente se derrumba. Al día siguiente, en solo cinco minutos, el Ayuntamiento autoriza la actuación que llevaban un año pidiendo desde la empresa. La negligencia de los responsables políticos del Ayunta-miento es manifiesta e incontestable”, continúa José Antonio Díaz.

“Y si todo esto no fuera lo suficientemente grave, nos encontramos con unas declaraciones de la alcaldesa que son vergonzantes y llenas de falsedades. De hecho, ningún político se ha reunido con la empresa propietaria para abordar las actuaciones de la finca derrumbada, ni la alcaldesa, ni Agustín Muñoz ni Belén de la Cuadra, no han sido capaces de dar la cara, se han esccondido”, añade Díaz. “No hay más inversiones en el urbanismo de Jerez, lo que hay son menos técnicos en la delegación de Urbanismo desmantelada desde que Pelayo llegó a la Alcaldía, hasta 20 técnicos menos. Si como dice la alcaldesa que no es un problema de personal, ¿por qué hace unos días se reunió para buscar más trabajadores municipales?”, pregunta el portavoz socialista.

“Con el anterior gobierno socialista, había más rapidez y agilidad en la concesión de las licencias en el Centro Histórico, había más personal y mejor organización, se atendía a todos los inversores.Y todo ello impulsó la inversión en nuestra ciudad que es la herencia positiva que hemos dejado y que el gobierno de Pelayo no sabe gestionar”, recuerda Díaz. “Ahora, con la alcaldesa Pelayo, las licencias tardan más de un año o más en tramitarse, hay menor personal y organización, y las decisiones de Urbanismo pasan por el delegado Agustín Muñoz. Las inversiones y promotores huyen de Jerez, desmotivados por la burocracia y la falta de apoyo.El gobierno de Pelayo espanta las inversiones. Algunas empresas ya han anunciado que no invertirán más en la ciudad”, continua Díaz.

“Por todo lo expuesto, y dada la gravedad de lo sucedido, exigimos la dimisión inmediata del delegado Agustín Muñoz. Si la alcaldesa no lo cesa, se convertirá en cómplice de una negligencia que podría haber acabado en tragedia. Menos mal que el derrumbe no ocurrió en plena Semana Santa o en período de Zambombas, porque estaríamos lamentando pérdidas humanas.Este gobierno del PP es un riesgo para la seguridad de los veci-nos de Jerez”, concluye el portavoz socialista, José Antonio Díaz.