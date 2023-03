"La beca 6.000, uno de los motivos que lleva a los padres a presionar a los docentes"

Imparte clases como docente de educación secundaria desde 2009. Natural de Jerez donde trabaja en la actualidad, ha dado clases durante estos años en seis de las ocho provincias andaluzas en un total de diez centros educativos. Y en el presente curso ha levantado el teléfono para llamar a este medio de comunicación y contar, aunque sea desde el anonimato, lo que tanto él como otros compañeros y compañeras sufren a diario: presiones, coacciones, incluso agresiones por parte de los padres de algunos alumnos. Unos casos más graves que otros.

Cuando aplican el reglamento de funcionamiento del centro "que no nos la inventamos nosotros", subraya, en ocasiones los padres se presentan en el instituto para amenazar al equipo directivo. "Cuestionan la autoridad del profesor día sí, día también y es algo quema muchísimo. A veces llegan a producirse agresiones físicas, pinchan las ruedas de los coches. "La beca 6000 es uno de los motivos que lleva a los padres a presionar a los docentes". Esta beca está destinada a los jóvenes que cursan Bachillerato o una FP y tiene como objetivo que los estudiantes no abandonen sus estudios al terminar la ESO. La cuantía de la Beca 6000 de la Junta es de 6.000 euros, repartidos en 10 meses, de septiembre a junio. "Si no aprueban, no las conceden o deben realizar la devolución. Esto hace que el profesorado reciba amenazas o diferentes tipos de coacciones "porque las familias cuentan con ese dinero".

Según la experiencia de este docente, los responsables de los alumnos que protagonizan este tipo de conductas se escudan en que sus hijos no aprueban por la dificultad de la materia, culpando al equipo docente. Cuenta que familias y grupos de Whatsapp le han hecho la vida imposible a profesores para que se vayan porque no están dispuestos a que sus hijos no aprueben o a hacer los deberes el fin de semana. "Constantemente piden ver los exámenes de los niños, se dirigen al director, amenazan con ir a tal sitio, con denunciarnos. Ten cuidado es la frase más repetida a los profesores en algunos centros. Familias que no arropan al profesor sino al niño, dando lugar al pequeño tirano". Para evitar problemas, en general ,el profesorado suprime las sanciones o cambia las calificaciones. “Están asustados, tienen familia”, espeta.

Sindicatos

La Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea), alerta de que el curso pasado concluyo con un alto incremento de presiones de padres a profesorado. "Aumentó unas tres veces más que en el curso que le precedía, el problema es que los docentes no se atreven a hacerlo público y por la Ley de Protección no podemos dar los datos concretos", advierte Juan José Ruiz, delegado sindical de Ustea y miembro de la Comisión de Convivencia.

En la última reunión de dicha comisión que tuvo lugar en octubre del pasado año se recogieron 17 agresiones a docentes en la provincia de Cádiz durante el curso 2021/22 trasladadas a la Inspección de Educación. Están pendientes de mantener una reunión con Inspección para abordar el asunto con profundidad. El encuentro ha sido retrasado debido a las elecciones sindicales. Recientemente se constituyó la Junta de Personal, por tanto, debe ser convocada a la mayor brevedad, según fuentes sindicales. Dentro de la Delegación también existe una Comisión de Salud Laboral relacionada con agresiones a docentes en la que también se trata estos temas. Su función es informar sobre los casos que se dan en la provincia. "Tenemos afiliados víctimas de estas agresiones. Si el docente no quiere contarlo, no se puede divulgar. Hay casos muy mediáticos, pero otras que ni siquiera aparecen, que se mantienen ocultos", incide Ruiz. No obstante, para quienes sí se atreven a denunciar situaciones de acoso o agresiones Ustea proporciona servicio y cobertura jurídica.