Belén de la Cuadra: "El centro de Jerez hay que vivirlo, pero no puede ser sólo residencial"

El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas es una herramienta prevista en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, para garantizar el efectivo cumplimiento por parte de los propietarios de solares y edificio de sus deberes urbanísticos de edificación, rehabilitación y conservación.

En la actualidad hay más de 90 fincas inscritas en el Registro, en distintos procesos, pero refleja el gran volumen de trabajo que puede llegar a necesitar esta herramienta. La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, reconoce que “es difícil” abordar esta tarea, porque “no es sólo una cosa ni tengo personal exclusivo dedicado a ello. Pero creemos que es muy importante, que aporta mucho a la ciudad porque la estamos regenerando. Consideramos que es fundamental que el propietario asuma la obligación de mantener sus edificios”.

Este registro viene por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pero De la Cuadra avanza que “queremos dar un pequeño vuelco y, no sé en qué momento saldrá, pero estamos poniendo las bases para unas ordenanzas y así regular estas fincas desde dentro”.

La delegada informa de que el procedimiento para registrar un solar “es muy largo, muy complejo. Desde que tú registras una finca hasta que puedes sacarla a concurso, que ahora mismo es un concurso en vez de una subasta, los dos años no hay quien te lo quite”. Por ello, a las que se encuentran en peor situación, desde el gobierno local “estamos forzando no pasar por la inscripción del registro, sino llevarla directamente al concurso, que es una herramienta que da la ley para agilizar un poco los trámites”.

“El objetivo yo creo que sí se está cumpliendo. Jerez se está moviendo, se está regenerando. Aquí hay que tener en cuenta que esto no es un lucro para el Ayuntamiento. El Ayuntamiento lo que quiere es que la ciudad se regenere y no haya edificios con problemas de ruina, y que al final son un riesgo para la ciudad”, acentúa De la Cuadra.

“Para nosotros es muy importante que el centro se viva. Es verdad que ha estado muy abandonado porque hubo una época en la que nos fuimos hacia la periferia y se abandonó, y levantarlo no es fácil. Pero yo creo que todo el mundo valora que se está revitalizando el centro. Las cosas son lentas, no es fácil, cualquier movimiento es muy lento y rehabilitar también es una inversión importante. Hay una gran apuesta por parte de los ciudadanos y creo que llegaremos a buen puerto”, adelanta la delegada.

Aumento de las viviendas turísticas

El pleno de julio aprobó inicialmente la modificación del PGOU de Jerez que regulará las viviendas de uso turístico en la ciudad (VUT). De la Cuadra explica que “estamos estudiando la situación en la que nos encontramos y Jerez no se está en un momento muy complicado, pero no podemos llegar a estarlo, tenemos que entrenarlo antes”.

“A través de una empresa estamos haciendo un estudio porque tenemos que ordenar la ciudad, de ahí la zonificación. Veremos el número máximo de viviendas de uso turístico que puede haber por cada una de las áreas”, subraya. “La ciudad se tiene que vivir en todos los sentidos. No puedo decir que solo quiero que sea residencial, no quiero ningún turista, no quiero ningún comercio, porque se moriría. La unión de todo eso es lo que forma la ciudad. Hay que conseguir un equilibrio, no se trata de otra cosa”, remarca la delegada.

Ordenación de Cuartillos y la zona inundable de Jerez

Un modelo de territorio “sostenible, equilibrado y adaptado a las necesidades de sus habitantes”. Así definió la alcaldesa, María José García-Pelayo, el documento de avance del Plan de Ordenación de Cuartillos (POU), el pasado mes de abril. De la Cuadra destaca que “ha sido una apuesta de este gobierno que Medio Rural llevara eso de forma independiente. Es verdad que la tramitación, la gestión, las competencias las tiene Urbanismo, pero estamos trabajando de la mano de Medio Rural y Junta de Andalucía. ¿Que no se hace de un día para otro? No se hace de un día para otro, pero llegaremos”.

“Se está ordenando, se está viendo efectivamente. Nos encontramos muchas veces que hay viviendas que están en zonas inundables y luego aparecen los problemas cuando hay desbordamientos del río. No se trata de quitarle la vivienda al que la tiene desde hace muchos años, pero es que es un riesgo. Hay que ordenar el territorio y no se hace por capricho. Se ordena porque es necesario. Y es bueno que haya un orden, es bueno para todo. Hay que controlar el medio rural, y yo creo que este gobierno está por la labor”, declara la delegada.

Desde el Ayuntamiento se está trabajando en un mapa de viviendas en las zonas inundables de Jerez, “se está identificando todo”. “La Junta de Andalucía actualizó las zonas inundables, y se han ampliado, las zonas inundables son más grandes. Tenemos que apelar a la conciencia de los ciudadanos, que necesitamos que seamos todos responsables. Esto no es un tema de la Administración, todos tenemos que cumplir con la ley y velar por la seguridad de todos”, concluye De la Cuadra.