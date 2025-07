Urbanismo quiere "licitar cuanto antes" parcelas para construir viviendas protegidas en Jerez

La vivienda protegida en Jerez "se mueve". En menos de dos meses el Ayuntamiento ha publicado un listado con 28 parcelas disponibles en Jerez donde se podrían construir hasta 1.864 viviendas protegidas y la Junta ha ofertado suelo público para 103 viviendas en la zona sur.

La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, subraya que el escenario de la VPO en Jerez "se está moviendo mucho. Es verdad que la Junta de Andalucía, con el decreto ley, nos ha dado una salida bastante importante". "Hay muchos interesados, se está moviendo, y por eso lo llevamos al pleno, porque vemos que hay interés. Queríamos que el promotor supiera que Jerez está preocupado y está sacando".

De la Cuadra declara que "la mayoría de nuestras parcelas son de uso residencial para viviendas protegidas y la intención es licitarlo cuanto antes. Ahora estamos trabajando en pliegos para licitar las parcelas, porque estamos teniendo reuniones con promotores interesados, están estudiando las parcelas. Hay mucho movimiento".

La responsable de Urbanismo añade que "nos estamos sentando para estudiar todas las posibilidades, porque lo que queremos es que se construya. La intención también por parte de Emuvijesa es sacar a la venta solares y con ese dinero que se coja, invertir en viviendas de alquiler social. Porque en Jerez hace falta vivienda de todo tipo, pero las de alquiler social también y hemos visto que son las más difíciles de promover". "De hecho, cuando la Junta sacó la licitación, que nosotros acabábamos de llegar, se quedó desierto porque no hay promotores que luego se queden en alquiler 75 años. Entendemos que la Administración es la que tiene que asumir esa responsabilidad y estamos buscando los medios para conseguirlo. ¿Serán pocas? Pues lo serán, pero las que sean, bienvenidas", remarca De la Cuadra.

Precisamente la lista de demandantes de vivienda protegida en Jerez ha tenido un "pico muy grande, porque se ha visto que se están moviendo las viviendas protegidas y el perfil ha cambiado". Según subraya la delegada, "ahora hay mucha gente joven que está empezando a trabajar, que va buscando esa venta de vivienda más que la social. Tenemos que buscar el equilibrio, pero entendemos que es la Administración la que tiene que cubrir esas necesidades de la sociedad".

"No vamos a esperar eternamente"

La finca de la calle Zarza que sufrió un derrumbe a finales del mes de marzo sigue sin licencia de construcción al no haber presentado aún el nuevo proyecto ante la nueva situación del inmueble. La delegada de Urbanismo explica que "ellos tienen la obligación de mantenerlo y de entregar un proyecto acorde con lo que existe ahora. Se les instó a que volvieran a presentar un proyecto, porque la licencia que solicitaron era para un edificio que no estaba en ruinas. Ahora ya se han demolido muros, se han demolido forjados, o sea que hay que montar un proyecto nuevo".

"A día de hoy (este lunes) todavía no lo han presentado. Lo que se ha hecho es cerrar el expediente del anterior, porque no tiene sentido un proyecto que no se va a poder llegar a ejecutar nunca. Ellos tienen la oportunidad de seguir adelante en su proceso, pero no vamos a esperar eternamente", añade De la Cuadra.

La responsable de Urbanismo insiste en que "la Administración no intenta buscar trabas, sino soluciones, pero es verdad que no podemos admitir la inacción porque es peligroso. Todos somos conscientes de que la calle está cortada, de que es una situación que no es buena para nadie, ni para el mismo propietario de la finca. Si ellos quieren seguir adelante, seguirán. Si lo quieren vender, lo venderán. Si no, será el Ayuntamiento el que lo lleve a la venta".