Por boca de Lola Flores

"Si me queréis, irse". Quién no ha dicho alguna vez, si la situación invitaba a ello, esta popular frase de Lola Flores. ¿Recuerdan? Fue pronunciada el 25 de agosto de 1983 en la Iglesia de la Encarnación de Marbella. En el templo estaba a punto de oficiarse la boda entre la hija de Lola Flores, Lolita, y el argentino Guillermo Furiase. Allí se congregaron cerca de 5.000 curiosos que, en realidad, fueron 'llamados' por la propia Lolita, que se había encargado de pregonar en la prensa que todo el mundo estaba invitado a su boda.

Igual que fue una artista irrepetible, también lo fueron algunas de las sentencias que fue pronunciando a lo largo de su vida y que permanecen en el imaginario español. Porque hablaba sin tapujos, con total y envidiable naturalidad, de cualquier tema, ya fuera de drogas, sexo, del amor por sus hijos, de cómo y dónde querían que la enterraran... Todo lo que Lola decía trascendía, iba más allá, y cualquier entrevista en los medios de comunicación era éxito de audiencia más que asegurado. Hay infinidad de ellas disponibles en Internet y a cada cual más divertida, intensa y cargada de perlas. Hoy aquí hacemos una selección de las frases más célebres de la artista jerezana que, 28 años después de su muerte, siguen muy vivas.

Y aunque enterrada finalmente en Madrid, en el cementerio de la Almudena, por propio deseo de la artista, en una entrevista en 1978 en el programa ‘Cantares’ (TVE) relató su deseo de morir en Madrid, "un tierra que adoro; y que me enterraran, aunque soy jerezana por los cuatros costados y a mucha honra, en Sevilla, no sé, aunque podría en mi lápida que nací en Jerez. Y que me embalsamaran, así, con mi carita y mis manos, en una postura graciosa, con otro ánge".

"Si una peseta me diera cada español...". Sin duda, una frase que no tiene desperdicio. Y es que hay quien dice que Lola Flores inventó el crowdfunding con esta popular petición a sus paisanos. En 1987, Hacienda reclamó a la jerezana una elevada deuda (145 millones de pesetas) por el concepto de no haber realizado las correspondientes declaraciones del impuesto sobre la renta entre los años 1982 y 1985. El 28 de marzo de 1989 la Audiencia Provincial de Madrid la absolvió de los delitos que le imputaban. Lola Flores quedaba libre de ir a la cárcel pero debía pagar de multa veintiocho millones de pesetas.

"¿Quién no se ha dado alguna vez un pipazo con una amiga?". Es otra de las frases atribuida a Lola Flores, pronunciada supuestamente (porque no hay registros de la misma) en el programa ‘El coraje de vivir’, dejando en el aire que mantuviera alguna relación lésbica. Leyenda popular, pero ahí está.

"Tengo más fuerza que Chernóbyl", le dijo en una entrevista a Jesús Quintero.

"Es una piedra dura de Chipiona que no se puede aguantar". Así definió Lola Flores a Rocío Jurado durante una gala en Miami en la que ambas se unieron en el escenario.

"Perdón, pero se me ha caído un pendiente enorme. Bueno, ustedes me lo vais a devolver porque mi trabajito me costó. Muchas gracias de todo corazón pero el pendiente, Íñigo, no lo quiero perder, eh, por favor". Ocurrió en plena actuación en el Florida Park, en 1977, en el programa 'Esta noche... fiesta', presentado por el mítico José María Íñigo.

"Yo me emborracho de bulerías". Es otra de las perlas que Lola Flores dijo en una entrevista con Jesús Quintero en 'El perro verde' en 1988, cuando fue preguntada si había probado la droga alguna vez. "Sí, sí, cómo no. He probado la cocaína, el porro, por risas, pero no me gusta... Pero bueno, y qué. También he probado el whisky, el vino tinto... Un día puedes meterte una rayita o fumarte un porro y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida, pero con método. Luego tres días tranquilo, bebiendo agua mineral, comiendo puchero o una pringá. Lo demás es la destrucción”.

"Me gusta el hombre muy, muy, muy macho". "Para los hombres he sido muy especial. No me han gustado todos", le dijo a Raffaella Carrá en el programa 'Hola, Raffaella', en 1993. "Me gusta la belleza mucho, los ojos importantes, la limpieza, la verdad, que no sea falso”.

"Mi nietas no me llaman abuela, sino ole, ole". En este mismo programa de Raffaella, Lola Flores habló de sus hijos y de sus dos nietas entonces (Alba y Elena), que no la llamaban abuela sino ole, ole desde que eran muy pequeñitas.

En 1984, en ‘La clave’, su presentador José Luis Balbín le había preguntado a Lolo si quería que la enterraran con su bata de cola, su sello personal. A lo que contestó la artista: "Es mi sello personal y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto, haré lo posible por que no, pero a lo mejor pido que en la caja me la metan... (y tras un silencio)... la bata de cola". Lo que provocó las risas de los invitados. "Buenísimo".

"Yo me llevo bien con todo el mundo...". En 1988, en el programa ‘Tariro, tariro’, de La Trinca (TVE) Lola Flores hablaba de sus "colegas" folclóricas con las que se llevaba bien: Rocío Jurado, María Jiménez, Massiel, Mari Trini. "Yo me llevo bien con todo el mundo", dijo. Al preguntarle por Isabel Pantoja, la cantante respondió: “Bueno, también”, mientras aplastaba con fuerza los ingredientes del gazpacho que preparaba. Hay que recordar que Paquirri comenzó a salir con la Pantoja después de estar con Lolita.

Realmente, hay infinidad de frases, situaciones, declaraciones, programas y anuncios publicitarios protagonizados por Lola Flores que alegran el día y sacan una carcajada tras otra. Naturalidad y gracia innegables e inagotables. Un centenario de arte en los archivos de la memoria.