Lola Flores: el mito de nacer gachí y morir gitana

Ella ha sido la única persona que hasta el año de su centenario (al menos) nació gachí y murió gitana. Por su arte y su gitanería, nadie hasta ahora lo discute. Ese es uno de los muchos motivos por los que la temperamental y envolvente María Dolores Flores Ruiz (Jerez 1923- Alcobendas 1995) Lola Flores, la Lola de España, se ha convertido en mito.

A lo largo de su vida, esta artista prodigiosa y única reconocía que en sus venas sólo corrían unas pocas gotas de sangre gitana, pues era cuarterona. Al respecto, Joaquín López Bustamante, director del programa radiofónico de Radio Nacional ‘Gitanos’, sin un atisbo de temor a pronunciarse, asegura que para los gitanos de toda España la figura de Lola Flores es "algo muy nuestro". "Lola no fue, todavía es la quinta esencia del arte andaluz y del arte gitano. Puede haber controversia de si era o no gitana, pero estamos hablando de un genio del arte como Carmen Amaya o Camarón y no vamos a aplicar un ‘gitanómetro’. Los gitanos la valoramos como icono del arte gitano".

Ella siempre expresó su admiración por lo gitano, por la nobleza del gitano, el sentido de la familia gitana. Incluso, hay una frase reveladora que dijo por ahí: “No soy gitana, ya me gustaría”. De boca de la artista emanaron las palabras en una entrevista: “yo soy gitana de adentro”. "Lo dijo con esa forma tan expresiva y vehemente que tenía. Además, nació en el barrio de San Miguel en Jerez, se crio en un barrio gitano y vivió la cultura gitana, no solamente el arte", apostilla López Bustamante.

El comunicador también pone encima de la mesa que muy pocos en la baja Andalucía pueden decir con seguridad que no tiene algo de sangre gitana, ya sean artista o no artista. En este caso la figura de Lola Flores ha llevado su duende y su estética gitana por todo el mundo. "Luego, se casó con un artista gitano por los cuatro lados, Antonio González ‘El Pescaílla’. Ese vínculo familiar y esos hijos que siempre afirmaron y ellas afirman su gitaneidad con mucho orgullo".

Lejos de controversias, López Bustamante defiende el deber de engrosar la figura de una artista universal que los gitanos tenemos como propia y que es patrimonio de España, de Andalucía y del mundo. Según él, se marchó de Jerez a Madrid y estuvo por el mundo entero. De esta forma, "Lola Flores es el paradigma del arte de esta tierra, independientemente de que fuera o no gitana. Forma parte de la memoria sentimental de la ciudad de Jerez y lo seguirá siendo por siempre".

La primogénita de La Niña de Fuego, Lolita Flores, reivindicaba recientemente sus raíces, su alma gitana, la herencia de su madre y la de su padre, El Pescaílla. "Soy gitana y lo digo a boca llena, y española y lo llevo muy a gala. Yo manoseo mis raíces continuamente", afirmaba Lolita.

Los medios a nivel local, regional y nacional, el Ayuntamiento de Jerez y la ciudad entera van a volcarse con esta efeméride tan importante como son los cien años de un mito de la cultura española. "Todos los actos por su centenario no hacen sino honrar la figura de la que ha sido una de las artistas más importantes de la historia en todos los géneros, no sólo en el flamenco y la copla, también en el cine. "Estamos ante un mito por su arte y también en lo personal por su matrimonio y sus hijos. Ha sido y es difícil superar la definición que dio ella con su mirada penetrante: Yo soy gitana de adentro. Ahí decía que se sentía gitana y que sentía los valores de 'gitaneidad' y merece el reconocimiento de Jerez", concluye el director de 'Gitanos' de Radio Nacional, Joaquín López Bustamante.