González Byass lleva a Madrid Fusión dos catas históricas de sus vinos

González Byass ha organizado dos catas históricas en la XIX edición de Madrid Fusión, congreso gastronómico que este año ha visto retrasada su celebración de mediados de enero, su fecha habitual, a finales de mayo principios de junio (del 31 de mayo al 2 de junio) a causa de la pandemia.

Madrid Fusión ofrece este año la posibilidad de acudir presencialmente al recinto de Ifema o seguir en formato digital las ponencias. La primera de las citas de González Byass tendrá lugar el día de la inauguración, 31 de mayo, con la cata 'Bodegas Tío Pepe. 185 años entre el cielo y la tierra. Poesía embotellada que nunca olvidarás', que propone un viaje en el tiempo por la historia de los vinos de Jerez de la casa del Tío Pepe.

La segunda cata, programada para el 1 de junio, se presenta bajo el título 'González Byass, vinos tintos con personalidad de sur a norte' y propone un recorrido por varias regiones vitivinícolas de España de la mano de grandes vinos tintos de Finca Moncloa (Vino de la Tierra de Cádiz), Finca Constancia (Vino de la Tierra de Castilla), Dominio Fournier (D.O. Ribera del Duero), Bodegas Beronia (D.O. Ca. Rioja), Secastilla y Blecua (Viñas del Vero, D.O. Somontano).

Un viaje en el tiempo a través del jerez

El enólogo Antonio Flores será el guía de este paseo por los vinos de Jerez de la familia de vinos González Byass. Se catarán seis vinos que abren una ventana al pasado, guardan años de constancia y reflejan la pasión de aquellos que los elaboraron. Tío Pepe en Rama, Tío Pepe Tres Palmas, Tío Pepe Cuatro Palmas, Oloroso Añada 1975, XC Palo Cortado de 'ida y vuelta' y Tío Pancho Romano 1728 son los vinos escogidos para este cata.

Tintos de sur a norte

En esta cata se dará a conocer la riqueza enológica que atesora España de la mano de José Manuel Pinedo, enólogo de Finca Moncloa; Beatriz Paniagua, enóloga de Finca Constancia; Marian Santamaría, enóloga de Dominio Fournier; Matías Calleja, enólogo de Bodegas Beronia, y José Ferrer, enólogo de Blecua y Secastilla. Lo harán a través de vinos tintos singulares que guardan la esencia del terroir en el que nacen como son Altos de la Finca, Dominio Fournier Reserva, Beronia 198 Barricas, Secastilla y Blecua.