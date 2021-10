Una mirada nostálgica sobre los vinos de Jerez

Manuel Ruiz Rodríguez echa la vista atrás para recordar con melancolía lo que el vino de Jerez llegó a ser en su época de mayor esplendor, su edad de oro en la que las bodegas del Marco llegaron a contar con más de ocho mil trabajadores en plantilla a los que se sumaban otros dos mil en de las industrias auxiliares, fábrica de botellas, cartonajes, tapones...

"Ahora quedan 700 trabajadores como máximo", indica este corredor de vinos, alcoholes y vinos de Sanlúcar y autor del libro 'Nostalgia del vino de Jerez. Esplendor y decadencia del mejor vino del mundo', un homenaje a su padre José María Ruiz Romero, del que heredó el negocio y el apodo de 'Pepicho', en el que recorre con esa mirada nostálgica sus vivencias en los últimos 68 años en el sector.

'Pepicho' hijo, ya jubilado, ha dedicado más de una década a la redacción, con ayuda de su nieta Paloma Vargas Ruiz, de lo que no deja de ser una crónica del último medio siglo largo del jerez "salpicada de reflexiones y consejos", publicación que presentó días atrás en la bodega de San Ginés, sede del Consejo Regulador, y con la que espera ayudar a que el lector se enamore, valore y disfrute los vinos de Jerez, sin ofender a nadie, según reza en la introducción.

"El libro es por encima de todo un homenaje a mi padre, el mejor vendedor que ha existido en todos los tiempos como indico en la dedicatoria", indica el autor, quien recuerda que cuando entró a trabajar en el sector allá por 1953 de la mano de su progenitor "media botella de manzanilla valía 25 pesetas -15 céntimos de euros, que equivalía al jornal de un trabajador del campo tras un día de faena-, mientras que ahora se vende por un euro para luego encontrarla en los lineales a menos de tres euros".

Manuel Ruiz, que comenzó a trabajar en el corretaje de vinos con su padre cuando apenas contaba con 14 años, compaginando la actividad laboral con sus estudios de Comercio y con su pasión por el fútbol -jugaba en el Atlético Sanluqueño-, analiza en el libro los factores que han influido en la decadencia del sector, "una cadena de errores que han hecho que el jerez, que antes era la guinda de las cestas de Navidad, sea sustituido por otros vinos como Rioja, Ribera del Duero... en esas cestas en las que hoy les da vergüenza poner un vino de Jerez por su precio".

Entre los detonantes de la caída del jerez, que analiza en el libro, Ruiz alude a Rumasa y su expropiación, la entrada y salida de las multinacionales o la pérdida del negocio del Brandy de Jerez con la incorporación de España a la Unión Europea, a partir de la que el mercado español "se llenó de whisky cuando antes, la bodega que menos vendía un millón de cajas de brandy. Se metió el whisky y esta gente -las bodegas del Marco-, mirando al tendido".

A su juicio, Croft es, posiblemente, la firma bodeguera que mejor simboliza el derrumbe del negocio del jerez, "una bodega construida a principios de los setenta y de las más bonitas que había en Jerez, que fue vendida para la construcción de pisos y, ahí está, abandonada".

'Pepicho Jr' rememora la época esplendorosa del jerez, cuando los trabajadores de las bodegas "podían comprarse pisos y coches, y en invierno se iban a la casa de la Sierra y en verano, a la de la costa", escenario que contrasta con la situación actual del sector. No en vano, Manuel Ruiz alude a tres artículos que le han servido de inspiración para escribir el libro: "en el primero, los viticultores se quejaban de la ausencia de relevo generacional en la viña por la falta de rentabilidad; el segundo era de un afamado coctelero apasionado del vino de Jerez que lamentaba el precio irrisorio al que se vende; y en el tercero, más reciente, Beltrán Domecq -ex presidente del Consejo Regulador- decía que no habrá viñas si no suben el precio de la uva".

"El jerez es el mejor vino del mundo, pero se vende muy barato”, sentencia este corredor de vinos, quien confía en que su hija, la tercera generación de la familia Ruiz en el negocio que emprendió su padre, pueda retirarse con el corretaje de los vinos de Jerez, para los que ve un futuro algo mejor ahora que las bodegas han reforzado su apuesta por los vinos de mayor calidad, "los VORS que deberían llamarse vinos de Sacristía".