Bodegas Terras Gauda busca al mejor diseñador de Jerez

Bodegas Terras Gauda celebra el 25º aniversario de la Bienal Internacional de Cartelismo-Concurso Francisco Mantecón, a la que invita a participar a diseñadores gráficos e ilustradores de la provincia de Cádiz.

El certamen tiene como objetivo conectar a la vanguardia creativa mundial en torno al diseño de un cartel. La convocatoria está abierta hasta el viernes 10 de abril y se reparten 16.000 euros, distribuidos en cuatro categorías: - 1º Premio: 10.000 euros - 1º, 2º Accésit y Mención Especial: 2.000euros cada uno. A estos premios hay que sumar el reconocimiento público que reciben todos los diseñadores gráficos e ilustradores que participan, ya que se organiza una exposición durante un mes en la Estación Marítima de Vigo, con más de 3.000 visitas en cada edición.

Hay que destacar que el diseñador jerezano Fernando Pinteño fue finalista en la última edición y recibió la Mención Especial en 2019.

La selección de los finalistas y premiados cuenta siempre con el aval de un jurado del máximo nivel. Este año: Emilio Gil, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio Laus y Certificate of Excellence del Type Directors Club de Nueva York; Pep Carrió, artista gráfico e ilustrador con una amplia trayectoria en diseño editorial y cultural.

Javier Mariscal, Alberto Corazón, Óscar Mariné, Manuel Estrada, Isidro Ferrer, Roberto Turégano, Cruz Novillo, Pepe Gimeno y Javier Jaén, entre otros, también han sido jurado en ediciones previas.

Una trayectoria consolidada

Más de 21.000 carteles de un centenar de países han sido partícipes de este proyecto cultural colectivo desde el 2001. Una plataforma de intercambio cultural intergeneracional, en la que jóvenes creadores y profesionales consagrados convergen en esta bienal, afianzada como la de mayor relevancia impulsada por la iniciativa privada en todo el mundo.

Respaldo internacional

La Bauhaus Universitat Weimar, el Design Institute of Australia, el Paris College of Art, Shanghai University Fine Arts College, Academy of Art University de San Francisco, SCAD Savannah College of Art and Design, The University of Osaka, Association for Design and Advertising de Suecia, Universidad IUAV de Venecia, Die Graphische (Austria), entre otras instituciones académicas y asociaciones de prestigio, han apoyado el certamen. La notoriedad en más de 1.800 medios de comunicación nacionales e internacionales, solo en las tres últimas ediciones, ha despertado el interés en participar de diseñadores de todo el mundo.

Otra oportunidad: Concurso de Turismo de Galicia

Los 40 finalistas y premiados optarán en exclusiva al certamen creado en colaboración con Turismo de Galicia para diseñar la imagen promocional de las Xornadas de Portas Abertas das Rutas dos Viños de Galicia (años 2027 y 2028). La dotación económica es de 10.000 euros, en dos premios de 5.000 euros cada uno. La Autoridade Portuaria de Vigo, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Turismo de Galicia (Xunta de Galicia) y la Deputación de Pontevedra son organismos colaboradores.