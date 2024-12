Bomberos de Jerez reparten regalos entre los niños hospitalizados

Los bomberos del Parque de Jerez han completado, un año más, una de sus misiones más importantes: repartir ilusión entre los niños ingresados en el Hospital de Jerez durante estas fiestas. Este 24 de diciembre acudieron al centro hospitalario y entregaron juguetes a los pequeños tanto en el interior como desde el exterior con una de sus autoescalas.

Se trata de una acción que llevan a cabo gracias lo recaudado en la carrera benéfica que desde hace cuatro años celebran en el mes de diciembre con gran éxito. La última edición rozó el millar de participantes.

"Misión cumplida!!!! Un año más hemos estado con la mejor de nuestras sonrisas e ilusion con los niños hospitalizados, afortunadamente no han sido muchos pero los que estaban le hemos llevado un trocito de cada uno de ustedes que de una forma u otra habéis colaborado en que sea posible. La carrera de los bomberos, como me gusta llamarla, ha llegado a puerto. Tenemos todo un año para ser mejores pero lo que no me cabe duda que seguiremos llevando el nombre de BOMBEROS DE JEREZ por bandera. Feliz noche buena a todos y gracias", han escrito en Instagram.