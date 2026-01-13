"Dios se ha enamorado de tu corazón noble": El emotivo adiós de la hija de Pepe Ballesteros, alma de la Venta Esteban

Pepe Ballesteros, junto a su mujer y sus dos hijos, en la imagen compartida por su hija Maite en redes sociales.

Las muestras de cariño a la familia de Pepe Ballesteros, hostelero de la Venta Esteban, han sido continuas desde que se conociera su muerte el pasado domingo. Por ello, su hija Maite ha querido dejar constancia del agradecimiento de toda su familia por el apoyo recibido en estos duros momentos.

En su Facebook ha escrito una emotiva carta de despedida que acompaña con una foto familiar. En el texto puede leerse lo siguiente:

"Hoy mi corazón está roto, pero también lleno de gratitud infinita pues me has dejado llena de amor, te hemos disfrutado a cada instante, nos has dado lo mejor de ti... Un corazón generoso y una bondad a raudales, Dios se ha enamorado de tu corazón noble papá y ahora tienes una misión en el cielo, sé que estas lleno de paz , aquí no me canso de cantarte 'esta cobardía de mi amor por ella…'.

Estoy orgullosa de ti, de tener un padre tan querido, respetado y valorado. Mamá esta llena de amor por ti, no se cansa de amarte tu menua. Aquí has dejado un legado y lo más grande que tengo, mi madre.

Quiero dar las gracias, desde lo más profundo de mi alma, a los médicos intensivistas del Hospital de Jerez que durante estos días han luchado con toda su ciencia, su entrega y su humanidad por salvar la vida de papá. Hicieron lo imposible, y eso nunca lo olvidaremos.

Gracias a la excelentísima alcaldesa de Jerez María José Garcia pelayo y a las máximas autoridades del Ayuntamiento de Jerez, mandos y representantes de la Policía Local y de la Guardia Civil por acompañarnos.

Gracias a los grandes amigos que, desde todos los rincones de España, han venido a arroparnos, a abrazarnos y a estar cerca en el peor momento. Vuestra presencia ha sido un bálsamo.

Gracias al mundo de la hostelería de Jerez, a esos compañeros que tanto querían a mi padre, que han sentido su marcha como propia y que han mostrado un cariño inmenso.

Gracias a toda la familia, sus hermanos, sobrinos y cuñados por ser el refugio y la fuerza en estos días tan oscuros unidos en la fe, sin perder la esperanza y acompañandolo hasta el final .

Gracias a mi madre, la compañera de vida, la que ha estado a su lado en cada sueño cumplido y en cada amanecer. Has sido su fuerza silenciosa, su amor más grande, y ahora, en este vacío que duele tanto, sigues siendo el pilar que nos mantiene unidos.

Te admiro más de lo que las palabras pueden decir mamá. Te quiero con toda mi alma.

Y gracias a mi hermano, mi Joselito..que ha cargado el peso con una entereza que me desarma. Ha sido el apoyo, la voz calmada, el que ha cuidado de todos mientras el corazón se le rompía. Juntos hemos perdido al hombre más importante de nuestras vidas, pero juntos también seguiremos llevando su legado.

Papá, fuiste la gran sonrisa en los salones de la Venta Esteban, donde diste de comer al Rey, a grandes empresarios de todos los sectores, a artistas… pero sobre todo diste cariño, risas, calor humano. Fuiste divertido, amable, trabajador incansable. Fuiste Pepe, el de la Venta Esteban, el que hacía que todo el mundo se sintiera bienvenido. El alma de tanta gente… y ahora eres nuestra luz desde otro lugar.

Hoy te vas rodeado del amor inmenso que sembraste. Y aunque el dolor es inmenso, también lo es el orgullo de haber sido tu hija. Descansa en paz, mi querido papá.

Tu luz no se apaga, brilla en cada recuerdo, en cada plato que sirvan en tu nombre, en cada sonrisa que dejaste en Jerez y en toda España.

Te llevamos en el corazón para siempre. La reina de tu casa, te ama".

La conmovedora dedicatoria de Maite Ballesteros a su padre ha sido compartida ya en redes por más de un centenar de personas y más de 700 han reaccionado ya a sus emotivas palabras.