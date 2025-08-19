Bomberos de Jerez y del resto de la provincia viajan a Ourense para ayudar frente a los graves incendios

A lo largo de la próxima madrugada del miércoles está previsto que lleguen al municipio orensano de Verín unos 17 bomberos de los parques de bomberos de la provincia para participar en el dispositivo de lucha contra los incendios que está sufriendo este enclave gallego desde hace días. Este primer equipo estará trabajando en la zona durante, al menos, los próximos tres días y, en función de la situación, se decidirá a finales de semana si es reemplazado por un segundo equipo también vinculado al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.

Los efectivos, que se han prestado voluntario al estar en estos días de vacaciones o de descanso, han partido a mediodía de este martes desde el parque de bomberos de Jerez. El equipo está conformado por 13 bomberos de diferentes parques de la provincia (Algeciras, Jimena, Ubrique, San Fernando, El Puerto, Cádiz y San Fernando, entre otros), además de tres cabos y un subinspector (el jefe del parque de Jerez), que estará al frente de la expedición. Los medios técnicos aportados son tres vehículos autobomba rurales, un vehículo de mando y otro logístico.

Este retén se ha organizado en las últimas horas tras la petición enviada por la Xunta de Galicia de la necesidad de contar con más efectivos para hacer frente a las labores de extinción de los graves incendios que están afectando a la provincia de Ourense desde hace días. Para ello, se les ha asignado que tendrán su base en el parque de Vellín y su trabajo será de prevención y control de posibles incendios que haya en zonas urbanas. Su trabajo está previsto que se desarrolle, al menos, hasta el viernes, jornada que está fijada para emprender el camino de regreso a casa. Será en ese momento cuando se determine si se envía o no un segundo equipo, una decisión que estará vinculada a la situación en la que se encuentren los incendios en ese momento.

La expedición fue despedida en el parque jerezano por parte del presidente del Consorcio de Bomberos, José Ortiz, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, quienes agradecieron que este grupo se presentara voluntario para ayudar a Galicia —ambos destacaron que se presentaron unos 80 voluntarios—. En este sentido, Ortiz destacó la "enorme predisposición de servicio público" que han vuelto a mostrar los efectivos de todos los parques de la provincia al ofrecerse para participar en este contingente de ayuda a la comunidad autónoma gallega. Además, apuntó que, en el caso de que otras comunidades como Castilla y León o Extremadura, que también están sufriendo graves incendios en estos días, también soliciten ayuda, el Consorcio de Bomberos de la provincia está dispuesto a organizar retenes similares al enviado ahora a Galicia.

Bomberos de la provincia se dirigen hacia Ourense para participar en la extinción de graves incendios. / Manuel Aranda

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad recordó que los bomberos de los parques de la provincia también se prestaron voluntarios tras la DANA sufrida en Valencia. "No solo estáis en alerta los 365 días del año sino que también estáis dispuestos a ayudar en estos momentos tan complicados", dijo dirigiéndose a los bomberos que han decidido partir en esta primera expedición. La regidora hizo también un llamamiento a la "responsabilidad" y "prudencia" de la ciudadanía ante el riesgo de incendios dado que "hay que ser conscientes de que cualquier cigarrillo o una barbacoa en un lugar indebido puede terminar de manera nefasta".