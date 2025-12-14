Programa
Zambombas en Jerez este fin de semana
Imágenes de la V Carrera Infantil Bomberos de Jerez
Imágenes de la V Carrera Infantil Bomberos de Jerez / Samuel Vega

Imágenes de la V Carrera Infantil Bomberos de Jerez

Samuel Vega

14 de diciembre 2025 - 17:19

La calle Martín Ferrador de Jerez ha acogido este domingo con gran éxito la V Carrera Infantil Bomberos de Jerez. Se trata de una prueba deportiva y solidaria que la Agrupación de Bomberos de Jerez realiza a beneficio de los niños hospitalizados en la ciudad durante la Navidad. La cita ha contado con la colaboración de Runnink, Ayuntamiento de Jerez y Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, así como con el apoyo de numerosos patrocinadores. Un año más el evento ha contado con una multitudinaria asistencia de familias que han disfrutado del buen ambiente, la música y la animación, y los más pequeños también de atracciones hinchables.

