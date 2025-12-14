Imágenes de la V Carrera Infantil Bomberos de Jerez
La calle Martín Ferrador de Jerez ha acogido este domingo con gran éxito la V Carrera Infantil Bomberos de Jerez. Se trata de una prueba deportiva y solidaria que la Agrupación de Bomberos de Jerez realiza a beneficio de los niños hospitalizados en la ciudad durante la Navidad. La cita ha contado con la colaboración de Runnink, Ayuntamiento de Jerez y Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, así como con el apoyo de numerosos patrocinadores. Un año más el evento ha contado con una multitudinaria asistencia de familias que han disfrutado del buen ambiente, la música y la animación, y los más pequeños también de atracciones hinchables.
