Los bomberos de la provincia ya trabajan en Ourense contra los grandes incendios

El trabajo de los bomberos de la provincia en Ourense contra los incendios

Los 17 efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia que se han desplazado hasta Ourense para ayudar en los trabajos de extinción de los graves incendios que están afectando a la comunidad gallega ya se encuentran trabajando en el terreno.

Según ha informado el organismo contraincendios, a las nueve y media de la mañana de este miércoles han comenzado a trabajar. Para ello, los bomberos han procedido a la inspección del perímetro del incendio en coordinación con bomberos de Verín y han actuado en el remate de una cola de fuego en la zona de Erosa.

Por otro lado, los efectivos también han estado trabajando en la aldea de San Vicente de Pepín, donde un incendio que estaba descontrolado se ha podido estabilizar evitando así que las viviendas se vieran afectadas. Además, han realizado labores de revisión por avistameniento de humo en la zona del cementerio de Castrelo del Valle.

Por el momento, según informa el Consorcio de Bomberos de la Provincia, continúa trabajando en colaboración con la UME (Unidad Militar de Emergencias) en una zona rural de Arcucelos realizando labores de control de un cortafuegos.

Está previsto que los bomberos de la provincia, que partieron en la jornada del martes del parque de Jerez, permanezcan en Galicia hasta el próximo viernes. Esa jornada se decidirá si se envía desde la provincia un segundo equipo.