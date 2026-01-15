Balizas V16: Cómo usarlas si sales de Jerez, cuáles no son homologadas, multas y otros detalles a tener en cuenta

Por norma general, la baliza V16 deberá colocarse en la parte más alta del vehículo y lo más horizontal con respecto del suelo que sea posible.

Con el 2026, comenzó un nuevo año cargado como siempre de buenos propósito y también de algunas novedades en cuanto a la seguridad en el tráfico. Nos referimos al uso obligatorio de las la nueva baliza V-16, de señalización de accidentes. En el municipio de Jerez ha encontrado detractores en el arco municipal. Antonio Fernández, portavoz de Vox Jerez, reclamó a mediados de diciembre, la suspensión de esta nueva herramienta, mientras su formación se mostraba partidaria de mantener los triángulos, hasta que existieran estudios "independeintes que avalen la eficacia" de dichas balizas.

En algo sí tenía razón el portavoz de Vox y es que, muchas de las personas que van al volante se han hecho con balizas no homologadas por desconocimiento, desconocen la multa que les pueden acarrear no tenerlas. También arrojó dudas sobre la visibilidad de la baliza V16 durante el día y en determinados tipos de tramos, la seguridad del conductor al utilizarla y permanecer en el vehículo, entre otras.

A continuación, se aclaran algunas de esas posibles confusiones y otras relacionadas con las balizas V16.

Aclaraciones sobre la baliza V16

Qué es la baliza V16. Se trata de un dispositivo luminoso con conectividad digital que por ley sustituye a los triángulos. Su función es señalizar vehículos sin salir del coche y transmite ubicación automáticamente a la plataforma DGT 3.0, y se distribuye a paneles de mensaje variable y aplicaciones de movilidad, creando lo que la DGT denomina “visibilidad virtual”. Ofrece una señal visible en 360 grados y puede ser percibido a más de un kilómetro de distancia en condiciones óptimas. Su uso es obligatorio desde el 1 de enero de 2026.

Multas. La DGT exige que más de 25 millones de vehículos lleven esta baliza siempre en un lugar fácilmente accesible del interior, como la guantera. Si no se dispone de una V16 homologada, la Guardia Civil podrá imponer una sanción. La propia DGT ha confirmado que no llevar la baliza V16 constituye una falta leve y acarrea una multa que asciende a 80 euros (40 euros por pronto pago). La cantidad de la sanción es similar a la de no poner los triángulos en caso de avería o accidente. El pasado 8 de enero el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que las fuerzas y cuerpos de seguridad serán "flexibles" y no multarán por un periodo "razonable" de tiempo a los conductores que en sus vehículos no lleven la baliza luminosa V-16, una medida que el Ministerio del Interior considera "imprescindible" para frenar la "sangría" de fallecidos por atropello. "Nuestro objetivo no es sancionador o recaudatorio, lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas", afirmó Marlaska.

