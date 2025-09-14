Estrellas Michelin disfrutan de Jerez

Un centenar de cocineros, entre los que se encontraban numerosos Estrellas Michelin, participantes de la tercera edición de Auténtica Premium Food que se desarrollará los días 15 y 16 de septiembre en Fibes Sevilla, han visitado este domingo Jerez.

Un momento de la cata de los vinos de González Byass.

Los chefs han realizado un recorrido por las bodegas González Byass, donde han podido disfrutar de sus incomparables espacios, así como de sus preciados vinos. A continuación, han tenido una completa visita a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, en cuyo Museo del Enganche han participado de un almuerzo servido por Casa Robles (Sevilla), que tenía al frente a los propios gerentes del restaurante, Laura y Pedro Robles.

Los gerentes de Casa Robles, Laura y Pedro Robles, en el almuerzo que ofrecieron a los cocineros en el Museo del Enganche. / Vanesa Lobo

La feria de la industria agroalimentaria 'Auténtica' regresa a Sevilla para recibir a más de 10.000 profesionales de la gran distribución y el retail, el canal Horeca y la alta gastronomía. Este año ocupará dos pabellones de Fibes Sevilla, con la participación de más de 300 firmas expositoras. La feria del producto premium gourmet auténtico, saludable y sostenible se celebra los próximos 15 y 16 de septiembre para brillar como una de las plataformas más influyentes de la industria alimentaria, donde convergen la excelencia gastronómica, el compromiso con la calidad, el respeto por el medio ambiente, y una mirada que combina tradición e innovación.

En el marco de la feria, se desarrollará Auténtica Congress, un foro de referencia para el conocimiento y la creatividad en torno a los productos gourmet y la cultura gastronómica mediterránea. La edición de este año desplegará seis escenarios simultáneos, más de 120 conferencias y un cartel compuesto por más de 250 expertos, entre los que suman 40 Estrellas Michelin.

Entre los principales nombres que conforman la agenda del Culinary Fest by Gusto del Sur destacan reconocidos chefs como Dani García, chef y empresario al frente de Smoked Room Madrid (**), Smoked Room Dubái (*) y Grupo Dani García, Marc y Martí Roca, de El Celler de Can Roca (***) o Juanlu Fernández, de LÚ Cocina y Alma (**).