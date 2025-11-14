La borrasca Claudia mantiene el aviso amarillo en Jerez: horas con mayores acumulados previstos este viernes por Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este viernes, 14 de noviembre, un nuevo aviso amarillo por lluvias y tormentas en Jerez de la Frontera y su campiña por el paso de la borrasca Claudia.

Según publica la Aemet en su página web, sigue activando dos avisos amarillos por lluvias y tormentas en Jerez de la Frontera y su campiña para este viernes 14 de noviembre.

Meteorología prevé hasta las 00:00 horas de la medianoche de hoy una precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado y de 40 litros en doce horas.

Asímismo, no descarta la posibilidad de la presencia de tornados aislados durante la jornada.

El primer paso de la borrasca Claudia por Jerez y su zona rural este pasado jueves se saldó con un total 37 litros y una racha máxima de 67 km/h, según las mediciones de la estación de la Agencia Estatal en el Aeropuerto de Jerez.

Previsión de lluvia en Jerez este viernes

La madrugada de este viernes 14 de noviembre ha sido muy lluviosa y abundante en Jerez. Según los registros de la estación pluviométricas que Aemet tiene desplegadas en el Aeropuerto de La Parra, durante la medianoche (00:00 horas) y hasta las 08:00 horas de la mañana se han registrado ya un total acumulado de 27,6 litros de agua, con un pico de 14,1 litros anotados a las 03:00 horas de la madrugada.

Respecto a lo que se espera para la jornada de este viernes, Aemet indica que sigue avanzando hacia el este de la Península lentamente una nueva banda de precipitaciones más significativa.

Ayer ya descargó con fuerza sobre nuestra provincia, pero hoy sigue avanzando por el oeste y ya están apareciendo otras bandas, que serán las que crucen nuestro territorio durante este viernes y todo el fin de semana.

Horas con mayor probabilidad de lluvias este viernes en Jerez

Si atendemos a las previsiones que apunta la Agencia Etatal de Meteorología en estos momentos, estas son las horas en las que se esperan mayores acumulados de lluvias este viernes en Jerez de la Frontera:

De 10:00 a 11:00 horas: 11 mm

De 11:00 a 12:00 horas: 0,5 mm

De 13:00 a 14:00 horas: 3 mm

De 14:00 a 15:00 horas: 0,7 mm

De 15:00 a 16:00 horas: 4 mm

De 16:00 a 17:00 horas: 0,1 mm

De 17:00 a 18:00 horas: 9 mm

De 18:00 a 19:00 horas: 1 mm

De 19:00 a 20:00 horas: 0,1 mm

De 20:00 a 21:00 horas: 0,7 mm

En total, los acumulados suman 30,1 litros de agua en toda la jornada.

Más de 300 avisos en Andalucía por el temporal

Los servicios de emergencias han registrado en las últimas horas en Andalucía 333 avisos por los efectos del temporal de viento y lluvia por el paso de la borrasca Claudia, concentrados principalmente en las provincias de Huelva y Cádiz.

La incidencia más destacada durante las últimas horas ha sido la caída de un cartel comercial en el Paseo de las Palmeras en Huelva capital sobre un hombre de 75 años que tuvo que ser evacuado al Hospital Juan Ramón Jiménez, ha informado la Junta.

La mayoría de los avisos atendidos en las salas del 1-1-2 se han debido a los efectos de las fuertes rachas de viento registradas en la comunidad que han provocado caídas de ramas, árboles y objetos en altura a la vía pública, como alumbrado navideño, así como el desplazamiento de mobiliario urbano, aunque también se han gestionado avisos por anegaciones en viviendas y balsas de agua en calles y carreteras secundarias.

Huelva ha sido la provincia donde se ha concentrado el mayor volumen de incidencias, con 144, principalmente en Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Punta Umbría y Lepe, aunque también se han recibido avisos desde otras localidades.

En la provincia se registraron fundamentalmente incidencias relacionadas con el viento, que ocasionó desprendimientos de cubiertas de naves industriales y viviendas, la caída de elementos de fachadas, caída de ramas, farolas, árboles y cables eléctricos, desplazamiento de mobiliario urbano como contenedores, así como anegaciones de viviendas y acumulaciones de agua y barro en la calzada.

84 incidencias en la provincia de Cádiz

En la provincia de Cádiz se han atendido 84 incidencias, principalmente concentradas a partir de las primeras horas de la noche. La mayoría de los avisos están relacionados con balsas de agua en carreteras y calles, la caída de ramas y objetos en la calzada, anegaciones puntuales de viviendas y el desplazamiento de mobiliario urbano arrastrado por el viento.

La localidad de San Fernando concentró durante las últimas horas gran parte de los avisos debido a anegaciones en viviendas y calles, aunque también se han atendido avisos desde otro gran número de municipios gaditanos.

58 incidencias en Sevilla

En Sevilla se han atendido un total de 58 incidencias desde la jornada de ayer, principalmente relacionadas con la caída de ramas, árboles y objetos en calles y carreteras, caída de elementos de fachadas de edificios, obstáculos en la vía arrastrados por el viento, anegaciones en viviendas y balsas de agua en la calzada.

En menor medida se han atendido avisos en las provincias de Málaga (28), Córdoba (15) y Granada (4), destacando la subida del nivel del río Guadarramilla donde un vehículo ha quedado bloqueado esta madrugada en el puente de la carretera CO-7409 en el municipio cordobés de Dos Torres.

Los cuatro ocupantes, que pudieron salir del, no requirieron asistencia sanitaria.

Un total de 26 municipios tienen activados sus Planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL): 23 en la provincia de Huelva, dos en Granada y uno en Cádiz.

La Junta mantiene activo el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de preemergencia, situación operativa 0, que está está caracterizada por el seguimiento del fenómeno producido o de las previsiones y predicciones disponibles, de las que se informará debidamente a los órganos y autoridades competentes en materia de protección.

La Agencia Estatal de Meteorología registró ayer tarde los mayores umbrales de precipitaciones en las localidades de Alosno, El Cerro del Andévalo, El Granado y Aroche. A primera hora de la mañana, no obstante, los mayores umbrales se localizaban en Cazalla de la Sierra, Morón de la Frontera, Jerez de la Frontera, Las Cabezas de San Juan y en Almadén de la Plata.