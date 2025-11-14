La borrasca Claudia deja en Jerez 37 litros y una racha máxima de 67 km/h

El paso de la borrasca Claudia este pasado jueves en Jerez de la Frontera y su campiña se saldó con un total de 37 litros de agua y una racha máxima de viento de 67 kilómetros por hora.

Estos fueron los principales datos recogidos por la estación meteorológica de la Agencia Estatal situada en el Aeropuerto de Jerez, que también contabilizó una velocidad media del viento de 45 kilómetros por hora y un descenso de las temperaturas máximas hasta los 20º y de las mínimas hasta los 16,9º.

El grueso de las precipitaciones caídas durante el jueves día 13 se anotó entre las 18:00 horas de la tarde y la medianoche con un total de 22,4 litros de agua por metro cuadrado en esas seis horas referidas.

La primera aproximación del paso de este temporal de viento y agua por nuestra ciudad dejó 9,3 litros de agua entre las 06:00 y las 11:00 horas de la mañana.

La borrasca Claudia activa este viernes nuevos avisos amarillos en Jerez y su campiña

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología, según publica en su página web, sigue activando avisos amarillos por lluvias y tormentas en Jerez de la Frontera y su campiña para este viernes 14 de noviembre.

La Aemet prevé hasta las 00:00 horas de la medianoche de hoy una precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado y de 40 litros en doce horas.

Asímismo no descarta la posibilidad de la presencia de tornados aislados durante la jornada.

Andalucía en alerta por lluvia, viento y oleaje

Andalucía está en alerta amarilla (riesgo para ciertas actividades) por lluvias, tormentas, vientos y temporal marítimo, junto a otras seis comunidades, bajo aviso de igual nivel por alguna o varias de dichas inclemencias, a causa de la borrasca Claudia de alto impacto que permanece estacionaria al noroeste de la península.

Además de Andalucía, están en alerta amarilla zonas de las comunidades de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Navarra. Asimismo, la ciudad autónoma de Ceuta por posibles tornados aislados y lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas y de más de 20 litros en una hora.

En Andalucía se podrán acumular más de 20 litros por metro cuadrado en una hora en amplias zonas, entre 40-70 litros por metro cuadrado en doce horas, especialmente en zonas como Aracena (Huelva), la sierra norte de Sevilla o en Grazalema (Cádiz). También lloverá con intensidad en la costa granadina y otros puntos de la provincia y de Málaga, más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Habrá fuertes tormentas y soplarán vientos de 70 kilómetros por hora en el litoral gaditano y de Huelva además de temporal marítimo, al igual que en la zona del Estrecho.

En Aragón está en alerta amarilla Huesca en la zona del Pirineo por lluvias de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora y vientos de 80 kilómetros por hora.