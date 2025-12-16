La borrasca Emilia deja en Jerez 25 litros de lluvia

La borrasca Emilia dejará este martes 16 de diciembre otra jornada lluviosa en Jerez de la Frontera

El paso de la borrasca Emilia por Jerez de la Frontera y su campiña se ha saldado, de momento, con 25 litros de agua acumulada por metro cuadrado desde que comenzara el primer registro de lluvias este pasado lunes día 15.

Según las anotaciones de la estación de la Agencia Estatal de Meteorología en el Aeropuerto de Jerez el mayor acumulado de precipitaciones se contabilizó a las 23 horas con un pico de 14,8 litros.

En total, la jornada del lunes 15 de diciembre se saldó con 14,8 litros y en la que llevamos de martes 16 ya se han contado 10 litros hasta las 12:00 horas de la mañana.

La borrasca de alto impacto Emilia dará hoy en Jerez de la Frontera y su campiña sus últimos coletazos, ya que aún se esperan cielos cubiertos con tormentas y probabilidad de chubascos de un 80% en las horas centrales del día.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente hasta los 7º mientras que las máximas rondarán este martes los 15º.

Los vientos soplarán moderados de componente noroeste y norte con una media de 10 kilómetros por hora.

A partir de mañana miércoles la Aemet vaticina un periodo de estabilidad por la retirada de la borrasca Emilia.

Esta tregua de agua se mantendrá, al menos, hasta el viernes ya que se espera un nuevo frente atlántico con más precipitaciones que podrían alargarse en nuestra ciudad durante el fin de semana.

Seis comunidades en aviso por lluvias y nieve

Cinco comunidades, tres de ellas del Mediterráneo y otras dos del norte peninsular, están hoy en alerta amarilla (peligro bajo) por fuertes lluvias, a las que se suma Castilla y León por nevadas en el sistema central de Ávila, con acumulados a partir de 1.400 metros, de más de 5 centímetros en 24 horas.

Las comunidades en alerta amarilla por lluvias son las siguientes: Asturias, Cataluña, Galicia, Murcia (hasta las 10 horas) y la Comunidad Valenciana, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Habrá también en muchas de ellas fuertes tormentas.

Galicia, además de por lluvias, con posibilidad de granizo menudo en A Coruña y A Mariña (Lugo), está en alerta amarilla por temporal marítimo. En A Coruña y Pontevedra se prevén olas de hasta 5 metros.

Por otra parte, Canarias activará la alerta por fenómenos costeros esta tarde en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, ante la previsión de olas de entre 4 y 5 metros.

Este martes lloverá con intensidad de nuevo en puntos del Mediterráneo. Se recogerán más de 30 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona (Cataluña) y asimismo en el litoral de Castellón (Comunidad Valenciana).

En el resto de ambas comunidades mediterráneas se acumularán de forma extensa más de 20 litros por metro cuadrado en una hora. Los acumulados podrán superar en el transcurso de doce horas entre 60 y 80 litros por metro cuadrado.

También lloverá en Campo de Cartagena y Mazarrón (Murcia) y en el norte peninsular en A Coruña y Lugo (Galicia) y en Asturias, con acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora y en donde se podrán superar los 40 litros en doce horas por metro cuadrado.