Imágenes de la exposición '50 Navidades montando el Belén' en Jerez
Imágenes de la exposición '50 Navidades montando el Belén' en Jerez / Miguel Ángel González

Jerez se mantiene fiel a la tradición del Nacimiento y la costumbre de montar el Belén tanto en casas particulares como en negocios e instituciones. Buena prueba es la XLVII Exposición del Arte del Nacimiento, de la Asociación de Belenistas de Jerez, en la Sala De Profundis de los Claustros de Santo Domingo, una de las grandes citas y uno de los principales atractivos de la Navidad en Jerez, exposición que se une a la muestra El belenismo en la provincia de Cádiz, organizada por la Federación Gaditana de Belenismo.

Ambas exposiciones se han consolidado como dos de los principales reclamos turísticos de la ciudad durante la temporada navideña, atrayendo cada año a miles de visitantes, que destacan no solo por su belleza y detalle de las representaciones, sino también por su valor cultural.

Este año, como principal novedad, y con el objetivo municipal de algo tan jerezano y tan andaluz como el belenismo se dé la mano con la Candidatura Jerez 2031 a Capital Europea de la Cultura, se ha inauguración también la exposición El belén maltés: arte, fe y tradición, en la que se pueden contemplar 30 belenes elaborados por los artesanos de Ghimmanu-EI, pertenecientes a la Asociación de Belenistas de Ghajnsielem, de la región maltesa de Gozo.

Los Claustros de Santo Domingo albergan esta Navidad una exposición muy especial ya que recorre las 50 navidades que los miembros de la Asociación de Belenistas llevan realizando estos dioramas. El horario general de visita de ambas exposiciones es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre el horario es de 10.30 a 13.30 horas, y los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, permanecerán cerradas.

