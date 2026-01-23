La borrasca Ingrid provoca el corte de la CA-5101 entre Arcos y Gibalbín

Imagen de los desprendimientos causados por la borrasca Ingrid en la carretera CA-9118 en Setenil

Las pertinaces lluvias que trae consigo la Borrasca Ingrid a su paso por la provincia de Cádiz, unidas al acumulado de precipitaciones que vienen sucediéndose en las últimas semanas, han originado una serie de incidencias de variada naturaleza en la red provincial de carreteras, que gestiona la Diputación de Cádiz.

Las brigadas de mantenimientos de carreteras de la Diputación se afanan estos días en despejar puntos conflictivos y dejar la carretera en las mejores condiciones posibles para el tráfico rodado.

Cortes totales y parciales en tres carreteras de la provincia de Cádiz

No obstante la acumulación de lluvia y barro, los desprendimientos de tierras, y la crecida de algunos ríos y arroyos hacen imposible la circulación en condiciones de seguridad por algunos puntos de la red provincial, incluyendo tres cortes totales o parciales de carreteras: la CA-9118, la CA-6105 y la CA-5101.

Si bien es cierto que las lluvias afectan a todas las comarcas de la provincia, a las 12:00 horas del viernes 26 los cortes se registran en la comarca de la Sierra. De este modo la CA-9118 de acceso a Setenil, ha tenido que ser cortada debido a un desprendimiento de tierras que obstaculiza la calzada y en cuya retirada se trabaja.

Por otra parte, la CA-6105, de Alberite que pasa por Villamartín, está cerrada en su totalidad por crecida de lámina de agua del arroyo en el punto kilómetro 9,8.

Afectada la CA-5101 entre Arcos y Gibalbín

La CA-5101, carretera Arcos-Gibalbín, que une la Sierra y la comarca de Jerez, tiene interrumpido el tráfico del punto kilométrico 1,8 al 12 por balsas de agua en calzada.

Incidencia de la que están informadas tanto el servicio de emergencias 112 como al COTA, Centro Operativo de Tráfico de la Guardia Civil.

No son los únicos cortes registrados en los últimos días.

En la comarca del Campo de Gibraltar tuvo que cerrarse la carretera CA-9209 Algeciras-Los Barrios en su totalidad, por crecida del arroyo del Prior. Un tráfico que ha podido ya restablecerse en la mañana del viernes.

Del mismo modo los peones camineros trabajan para paliar varias incidencias por arrastres y desprendimientos que dificultan la circulación en varias vías, pero sin que haya tenido que practicarse el corte de la carretera, como son el caso de la CA-9123, Gaidovar, y CA-9115, Cañete, en el kilómetro 7, por arrastres de barro y forraje en calzada.

También en la CA-9101, Olvera-Coripe, en el punto kilométrico 12,5, se ha producido un desprendimiento de tierras, sin interrupción de tráfico.

Desde la Diputación se recomienda prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar vías oficiales tanto de la Diputación como de la DGT a la hora de circular por la provincia. Así como si es estrictamente necesario hacerlo, prever itinerarios alternativos en caso de moverse por zonas que puedan estar afectadas.

Cabe señalar que se espera que la borrasca dure varios días, lo que puede generar nuevas incidencias en carreteras.