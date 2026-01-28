La borrasca Kristin mantiene en alerta a Jerez con 30 calles cortadas y un dispositivo especial de 160 operarios

La borrasca Kristin ha azotado con fuerza la ciudad de Jerez durante las últimas horas, dejando un rastro de incidencias centradas principalmente en la caída de arbolado y el corte de vías públicas, como consecuencia. A pesar de la intensidad del temporal, con rachas de hasta 102 km/h, la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, ha lanzado este miércoles un mensaje de tranquilidad al confirmar que, hasta el momento, no se han registrado daños personales.

"Estamos padeciendo muchísimo viento, muchísima lluvia, pero, en principio, parece que no se ha producido ningún tipo de daño personal. Creo que eso es lo importante: la seguridad de las personas", ha subrayado la regidora, quien ha agradecido la "responsabilidad" de los jerezanos y el trabajo coordinado entre las distintas administraciones (Estado, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento).

Balance de daños y despliegue técnico

El impacto de Kristin se ha traducido en el cierre de 30 calles debido, fundamentalmente, a la caída de árboles, aunque la mayoría ya reabiertas. Para paliar los efectos y restablecer la normalidad, el Ayuntamiento de Jerez ha desplegado un dispositivo masivo que continuará trabajando de forma reforzada durante la tarde.

Personal: Casi 160 operarios municipales dedicados en exclusiva a las incidencias.

Casi 160 operarios municipales dedicados en exclusiva a las incidencias. Seguridad: 112 agentes de la Policía Local organizados en tres turnos.

112 agentes de la Policía Local organizados en tres turnos. Recursos: Cerca de 40 vehículos municipales, a los que se suman los efectivos de Bomberos, Guardia Civil y Policía Nacional.

García-Pelayo ha hecho hincapié en la profesionalidad de los equipos: "Están todos dando la cara y creo que hay que felicitarles. Estamos a disposición las 24 horas al día". Asimismo, la alcaldesa ha mantenido contacto directo con los alcaldes y delegados de la zona rural, visitando puntos críticos como La Corta, La Guareña y La Barca.

Vigilancia extrema al río Guadalete

Uno de los puntos que más preocupa a la administración local es el caudal del río Guadalete. Tras realizar inspecciones técnicas junto a Protección Civil, la alcaldesa ha informado de que la situación está bajo vigilancia pero, por ahora, estabilizada.

"En principio, lo que nos trasladan desde la Junta de Andalucía es que está todo controlado. Siempre digo ‘parece’ con cuidado porque todo puede cambiar en un segundo", ha advertido. Según la información facilitada por el Director General de Infraestructuras del Agua, Álvaro Real, el nivel del río ha experimentado fluctuaciones en las últimas horas: "Parece que subió, está un poco más bajo ahora. En algunas zonas está a nivel naranja, pero en otras no. Sabemos que no depende solo de Jerez, sino del agua que cae de la Sierra".

Previsión: "Vienen otros días complicados"

Aunque se espera una breve tregua en las próximas horas ("un clarito", en palabras de la alcaldesa), la ciudad no debe bajar la guardia. García-Pelayo ha advertido que la inestabilidad meteorológica persistirá: "Vienen otros días complicados a partir de la semana que viene", ha concluido, reafirmando el compromiso del gobierno local de seguir trabajando "muy cerca de la gente".