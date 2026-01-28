La borrasca Kristin deja rachas de viento de 102 km/h en Jerez

La borrasca Kristin ha llegado a Jerez, tal como se preveía, con mucha fuerza. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado desde las tres de la mañana y hasta las tres de la tarde el aviso naranja por fuertes vientos en toda la campiña. La previsión es que pudieran registrarse rachas de hasta 90 kilómetros por hora, un dato que en Jerez ya se ha superado ampliamente.

Según el último balance disponible, la estación meteorológica del aeropuerto ha registrado rachas de 102 kilómetros a las ocho y media de la mañana. Además, de tres a seis de la mañana, las precipitaciones han dejado en la ciudad diez litros por metro cuadrado.

Como consecuencia del fuerte viento, son muchas las incidencias -hasta el momento, todas leves- que se están registrando en distintos puntos de la ciudad. La mayoría cortes de calles por caídas de ramas y árboles.

El Ayuntamiento ya anunció que mantendría este miércoles, por segundo día consecutivo, cerrados todos los parques e instalaciones municipales al aire libre, además del cementerio y el Zoobotánico.

Pendientes del Guadalete

Los últimos informes señalan que el río Guadalete, a su paso por Jerez, se encuentra rozando los cinco metros (nivel naranja), aunque por el momento el cauce parece estabilizado. No obstante, se espera que durante la mañana se note en su caudal los efectos del desembalse del pantano de Bornos.