La borrasca Oriana deja en Jerez rachas de viento de 76 kilómetros por hora

La llegada de borrasca Oriana provocó este viernes que la campiña de Jerez estuviera en alerta por fuertes viento. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología activó para esta jornada el aviso amarillo, desde las tres de la mañana y hasta las seis de la tarde, ante la posibilidad de que pudieran registrarse rachas de hasta 70 kilómetros por hora con vientos de componente oeste.

La previsión de cumplió en la ciudad, donde la estación meteorológica del aeropuerto registró de 76 kilómetros por hora sobre las 8:40 de la mañana. La llegada de Oriana provocó también algunas lluvias dispersas a lo largo de la jornada, aunque apenas se han registrado tres litros, según datos de la Aemet hasta las cinco de la tarde. No obstante, no se registraron daños graves en la ciudad.

Para el fin de semana se espera que, por fin, luzca el sol en Jerez aunque con interbalos nubosos. Sin embargo, se producirá una caída de las temperaturas mínimas que podrían rondar los 9 grados este sábado y los 5 durante la jornada de mañana domingo. Las máximas se mantendrán en torno a los 16 grados. A pesar de ello, se espera que las precipitaciones den una tregua a la ciudad durante la próxima semana.

Desde la Aemet ya han anunciado un cambio de tendencia para la próxima semana: es probable que las borrascas circulen por latitudes más altas y las lluvias queden acotadas al norte peninsular, sobre todo a Galicia y comunidades cantábricas.