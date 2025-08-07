Así está el bosque urbano de La Canaleja en Jerez
Así está el bosque urbano de La Canaleja en Jerez / Candela Núñez

Vecinos de La Canaleja de Jerez denuncian que el bosque urbano es un 'circuito' para motos de motocross

Los vecinos de La Canaleja han denunciado el estado en el que se encuentra el proyecto de este 'pulmón verde'. Aunque el Ayuntamiento informa de que aún no está completado, en estos momentos hay evidentes signos de falta de mantenimiento en la zona.

