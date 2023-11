El Corregidor Brut Nature Luis Pérez

Cuando escribo esto quisiera estar sentado en el vagón restaurante del Orient-Express. Quisiera que fuera camino tal vez de Estambul o Venecia y quisiera sentir al piano a Rufus Wainwright pensando en su profesor de arte. El camarero me mira con aire indiferente, mientras abandonamos París, cuando le remarco que necesito una copa borgoña para el espumoso que le he pedido.

Miro por la ventana y me dices “cuéntame lo que ves”, y me digo, “un mundo vivo en mi imaginación”. Y a ti solo te hablo del camarero, que ahora me deja mi copa y mi botella con gesto torcido, mientras yo miro demasiado el embravecido mar brillante y sus burbujas en la copa.

Me ha servido El Corregidor Brut Nature de la bodega jerezana Luis Pérez, un espumoso a base de vino blanco de palomino fino, criado un año bajo velo de flor en bota jerezana y que realiza una segunda fermentación al estilo champenoise. La segunda copa vacía me trajo, por un lado, la intensad del pago de Carrascal, con un sutil toque de Pedro Ximénez y la frescura contenida de un reposo de tres años en rima, por otro.

Y es que en algún lugar allá fuera, más rápido que en coche por una carretera íbamos en un tren y donde vamos es una incógnita. La misma que la cara de sorpresa de mi camarero que me hace una muesca cómplice, mientras se lleva la botella con la cantidad justa para probarla a escondidas.

Ese viaje que hicimos quisiera que no fuera un sueño, no, esa copa solo fue un viaje iniciático a un vino me sirvió de equipaje, de compañía y hasta de destino final.

Tomé nota y le pedí al camarero que me enviara unas botellas a la redacción. Al lugar donde nunca falta nada. Y al final me sonrió. El camarero, claro.

Hagamos un viaje, aunque sea un fin de semana, y no pongamos fin a la conversación ni al vino. ¿Vale?