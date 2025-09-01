El Brandy de Jerez celebra este sábado 6 de septiembre su noche grande en Los Claustros

La Brandy de Jerez Mixing Night regresa con más fuerza que nunca el próximo sábado 6 de septiembre, en un evento único que llenará de ritmo y sabor los históricos Claustros de Santo Domingo, de 21.30 a 00.00 horas, inaugurando así las Fiestas de la Vendimia de Jerez con una propuesta irresistible que aúna coctelería de vanguardia, las grandes bodegas de Brandy de Jerez, música en directo y muchas sorpresas más.

Tras el rotundo éxito de la pasada edición —que congregó a más de 600 personas y colgó el cartel de entradas agotadas días antes del evento—, esta tercera cita promete superar todas las expectativas.

En esta ocasión, el protagonista del evento vuelve a ser el Brandy de Jerez Solera Gran Reserva, el más añejo y exclusivo de nuestros espirituosos. Las principales bodegas productoras se unirán a las barras más punteras de la ciudad para ofrecer una carta efímera de cócteles tan sorprendentes como elegantes.

El brandy Fundador, uno de los grandes destilados de Jerez.

Los locales más emblemáticos de la noche jerezana — Kapote, Damajuana, Alfredo Café & Copas, Tokio, La Favorita, La Marujona, Excéntrico y Circus — desplegarán su talento para conquistar al público con creaciones pensadas para elevar el Brandy de Jerez a nuevas cotas de frescura y modernidad.

DAVID BARRULL, MÚSICA CON ALMA

La música también será protagonista en esta gran noche. El reconocido artista David Barrull será el encargado de llenar de emoción el escenario con su voz inconfundible y su estilo que fusiona el flamenco con el alma del soul, en una actuación que hará vibrar al público desde el primer acorde.

Como ya es tradición, además de las propuestas de coctelería, los asistentes podrán disfrutar también de la barra de marcas del Consejo Regulador, donde se servirán las referencias más exclusivas de Solera Gran reserva, para degustar solas o con hielo.

Y para los más curiosos, vuelve la esperada Ginger Brandy Experience, un espacio donde descubrir el maridaje perfecto entre Brandy de Jerez y ginger ales o ginger beers, guiado por los Mixing Masters de Schweppes.

Todo ello en el entorno mágico que ofrecen los Claustros de Santo Domingo y acompañado de actividades lúdicas y otras propuestas que harán de esta nueva edición de la noche del Brandy de Jerez la cita más memorable de las próximas Fiestas de la Vendimia. Ya está abierta la preventa de entradas a través de la web oficial www.brandydejerez.es. Las plazas son limitadas y el aforo se completará por orden de compra.

ENTRADAS Y HORARIOS

Lugar: Claustros de Santo Domingo Fecha: sábado, 6 de septiembre de 2025

Horario: de 21.30 a 00.30 h

Precio de entrada + 2 consumiciones: 12 € Consumiciones adicionales: 3,5 €

BRANDY DE JEREZ MIXING DAYS: LA FIESTA CONTINÚA

La BJ Mixing Night dará el pistoletazo de salida a los Brandy de Jerez Mixing Days, que se celebrarán del 4 al 14 de septiembre en bares y terrazas seleccionadas de Jerez. Durante diez días, el destilado jerezano será el protagonista indiscutible de cócteles especiales, promociones exclusivas y experiencias únicas para seguir disfrutando, descubriendo y redescubriendo este exclusivo espirituoso.

Los establecimientos adheridos a esta iniciativa son: Kapote, Damajuana, Alfredo Café & Copas, Tokio, La Favorita, La Marujona, Excéntrico y Circus, La Guarida del Ángel, Santos Pecados, Plaza Canterbury, Albariza en las Venas, Green Park, o’Konell y Treze. Toda la información sobre locales participantes y propuestas está disponible en la web oficial: www.brandydejerez.es.

La cultura del cóctel está en auge, y los bartenders españoles lideran el camino ofreciendo experiencias únicas que invitan a beber mejor. En ese proceso creativo, buscan ingredientes versátiles y de calidad, y el Brandy de Jerez se ha consolidado como una joya para la mixología premium. Este destilado, 100 % español, con una larga tradición y proyección internacional, vive un merecido resurgir. Aporta elegancia, complejidad y un carácter único que lo convierten en el aliado perfecto para quienes quieren sorprender y marcar la diferencia en cada copa.