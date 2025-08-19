Matipén, nuevo bar en Jerez que conquista con su cocina sin complicaciones: “Nos ha enamorado”

La gastronomía en Jerez continúa al alza y otro nuevo establecimiento lo demuestra una vez más. Especialistas en vinos de Jerez, donde no falta la buena cerveza bien fría para acompañar unos platos elaborados con lo mejor de los productos locales, pero sin mucho pitiminí. Los cuatro socios de la taberna Matipén -Alan Romero, Alberto Sánchez, Manuel Barba y Marcos Carpio- la describen así: “Comida sin complicaciones”. Hacen gala de ella, ya que, lo bueno necesita poco artificio.

‘Matipén’ en caló significa ‘borrachera’, pero no se asusten. Esta denominación fue escogida en una lluvia de ideas. “Uno de nosotros es gitano y lo propuso. Nos pareció bien, nos gustó, por eso de ser un punto de encuentro”, cuenta Romero. Nació el pasado 20 de junio con la vocación de convertirse en un lugar de confluencia, donde darse el encuentro, comenzar una buena quedada, cuyo final no se sabe nunca si hará honor al nombre del local.

Estos son los pilares de la taberna Matipén, ubicada en Porvera, una de las calles más emblemáticas y concurridas de la ciudad. Al adentrarte en su interior, encuentras justo enfrente la famosa calle Ciegos, considerada una de las más bonitas del mundo. La decoración rústica está enfocada en Jerez y el vino, especialmente en González Byass.

Dispone de un aforo total de 80 personas aproximadamente. Desde las mesas altas del interior del local puedes saborear esa deliciosa cocina sencilla, o bien en la terraza, mientras disfrutas del ambiente de una de las calles más transitadas de Jerez. Hay quien ya lo ha hecho. “Bar al estilo abacería en pleno centro de Jerez. Resaltar las gildas y aceitunas de diferentes sabores como la trufada y la de berenjena. La ensaladilla con langostinos ¡nos ha enamorado! ¡Sin duda repetiremos!", comenta Valle en su reseña. "Sin duda, lo que más destaca es la relación calidad-precio: productos de primera a un precio más que razonable. Un sitio totalmente recomendable para disfrutar de buena comida y mejor ambiente", opina Alejandro.

Una de las tostas de Matipén, en Jerez.

Carta de Matipén

Ofrecen desayunos, conservas caseras, chacinas de todo tipo, chicharrones de Jerez y variedad de quesos. Cuentan con cinco tipos de montaditos, entre los cuales destaca el ‘Matipén’, elaborado con carrillada y alioli. Además, elaboran tapas frías como las patatas mozárabes, tapas calientes -albóndigas al amontillado, filetes de lomo al oloroso y carrillada-, y tostas elaboradas con productos locales.

Aunque hay que estar pendientes de las novedades, ya que, trabajan mucho con sugerencias fuera de carta, en función de los que haya de temporada en el mercado. Debes dejar hueco para el postre. Estos son "cremosos, suaves y con ese punto justo que los hace irresistibles. Cada uno distinto, pero todos con algo en común: el cariño con el que están hechos".