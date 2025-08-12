La brecha de Ryanair en el Aeropuerto de Jerez: 50.900 pasajeros y 2.600 vuelos menos hasta julio

Embarque de pasajeros en un vuelo de Ryanair antes de su abandono del Aeropuerto de Jerez.

El Aeropuerto de Jerez se estrella en el primer semestre del año, en el que acusa la marcha de Ryanair, que dejó de operar justo en el inicio de la temporada alta, a principios del pasado mes de marzo. La pérdida de las conexiones operadas por la compañía irlandesa de bajo coste tiene reflejo en los malos resultados de la primera mitad de 2025, durante la que pasaron por las instalaciones aeroportuarias jerezanas 487.137 pasajeros, lo que supone un descenso de 59.900 viajeros (-9.5%) respecto al mismo periodo del año anterior.

La caída en el aeropuerto de La Parra contrasta con el fuerte aumento experimentado en Andalucía, cuyos aeropuertos recibieron hasta julio un total de 22.464.983 pasajeros, que en su caso significa un repunte del 6,4% respecto a los seis primeros meses de 2024.

Sólo en el mes de julio, los aeropuertos andaluces registraron 3.918.655 pasajeros (+5,5%), alcanzándose el récord mensual de viajeros en las instalaciones de Málaga y Sevilla, no así en Jerez, donde según los datos publicados ayer por Aena, el transporte aéreo se redujo un 0,2%, hasta los 101.588 pasajeros.

Solo en julio, Jerez se deja un 0,2% de viajeros pese al aumento del 3,8% de las operaciones

En el acumulado del año, Jerez también echa en falta en el número de vuelos operados a Ryanair –la apuesta de otras compañías no llega a compensar la pérdida de las conexiones diarias en temporada alta de la low cost irlandesa a Barcelona, así como sus vuelos a Stansted (Londres) y Palma de Mallorca–, con 28.715 operaciones hasa julio, 2.600 menos que en el primer semestre del año anterior (-8.3%), frente al incremento del 5,6% que representan las 210.330 operaciones registradas en Andalucía.

Solo en el mes de julio se contabilizaron 36.242 operaciones (+6,9%) en los aeropuertos andaluces, subida a la que se apunta el aeródromo jerezano con 5.349 vuelos operados (+3.8%).

En función de estos datos, Jerez figura como el cuarto aeropuerto andaluz con más pasajeros hasta julio por detrás de Málaga, Sevilla y Granada, y con Almería pisándole los talones, pero lejos de los datos de 2019, en prepandemia, cuando superó los 650.000 viajeros, del orden de 113.000 más que los alcanzados en el primer semestre de este año.