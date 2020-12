Burbujas locales, la alternativa al champán y al cava para los brindis navideños

"¿Tiene champán de aquí?". La pregunta se repite con insistencia en estos días en las tiendas especializadas de vino, donde no se explican si el interés por los espumosos locales de cara a las Navidades obedece a una apuesta por los productos de proximidad o si, por el contrario, responde a una suerte de boicot a los productos de otras zonas en una exaltación cuando menos desafortunada del amor patrio. Allá cada cual.El caso es que la demanda de estos espumosos de la tierra se ha disparado de unos años a esta parte y cada vez son más las familias que apuestan para los brindis en las fiestas navideñas por los vinos achampanados de producción local, o más sencillo aún, por las burbujas locales.En el mercado puede encontrarse un amplio abanico de estos productos que, en muchos casos, siguen a rajatabla los métodos tradicionales de elaboración del champán, e incluso los hay que emplean la uva chardonnay, aunque predominan los que utilizan la palomino autóctona, con la que también se elaboran los afamados vinos de Jerez.No en vano, las bodegas del Marco de Jerez elaboraban y comercializaban hace casi un siglo su propio champán, región con la que, por cierto, está hermanada. Y cuando se prohibió el uso del término francés protegido, incluso se les ofreció la posibilidad de incorporar sus espumosos a la Denominación de Origen Cava, como hicieron algunos productores extremeños y valencianos. Eran otros tiempos y el jerez, por entonces, se vendía como rosquillas, así que los bodegueros jerezanos tuvieron a bien, o mal, según se mire, rechazar la oferta.Por probar, que no quede. Y para facilitarles la elección, les traemos por gentiliza de Licores Corredera una muestra de los espumosos locales apta para puristas, aunque nos permitimos la licencia de apuntar alguna alternativa tipo frizzante para los que los amantes de las bajas graduaciones e incluso un vermut espumoso para los que busquen nuevas sensaciones. Tomen nota.