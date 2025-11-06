Buscan desde el lunes a un joven de 26 años desaparecido en Jerez

El chico, con discapacidad intelectual, fue visto por última vez sobre las cuatro de la tarde por la zona del Club Nazaret

Vídeo | El aviso naranja deja en Jerez granizo y más de seis litros en hora y media

El joven Ángel, desaparecido en Jerez el lunes.
SOS Desaparecidos se ha hecho eco de la desaparición del joven Ángel V. G. Se le perdió la pista en Jerez el pasado lunes día 3 de noviembre. Se trata de un chico de 26 años, de 1,73 de altura y complexión gruesa. Tiene el pelo negro, ojos negros y gafas graduadas.

La familia pide la colaboración ciudadana para encontrar a este joven que necesita medicación. Ante cualquier pista puede contactarse con el número de teléfono 868 286 726 de SOS Desaparecidos o llamar la Policía Nacional (091).

La última vez que se vio a Ángel fue sobre las cuatro de la tarde por la zona del Club Nazaret. El joven no llevaba abrigo y su móvil dejó de funcionar el mismo lunes. La familia explica que se trata de un chico con discapacidad intelectual, que necesita medicación y que no es capaz de poder regresar solo a su casa.

