El aviso naranja deja más de seis litros en Jerez y granizo en algunos puntos

El aviso naranja por tormentas en Jerez y su campiña ha dejado precipitaciones de forma desigual por el municipio. Antes de las tres y media de la tarde la lluvia ha hecho aparición con intensidad en Jerez, aunque sin causar daños. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, la estación meteorológica del aeropuerto de Jerez ha registrado 6,4 litros hasta las cuatro y media de la tarde.

En la zona rural, la tormenta se ha dejado notar con fuerza dejando, incluso, granizo de gran tamaño, tal como ha grabado Carolina Domínguez, vecina de Cuartillos.