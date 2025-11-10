Encuentran a la mujer con Alzheimer desaparecida este lunes en Jerez

Familiares de la mujer con Alzheimer desaparecida este lunes han confirmado que ha sido localizada por la zona del IES Andrés Benítez. Los familiares habían dado la voz de alarma debido a que cada mañana acude a San Juan Grande en el autobús del centro, pero esta vez la empleada de ayuda a domicilio la ha dejado en un autobús de línea. Por ello, sospechaban que pudiera haberse montado en un autobús de en la línea 4 u 8.

Tras ser localizada en buen estado, por parte de un familiar, han agradecido la colaboración ciudadana prestada.

Desde el Ayuntamiento de Jerez, tras conocerse la desaparición de la mujer, habían anunciado la suspensión de la agenda pública de la alcaldesa, María José García-Pelayo, para participar en el operativo puesto en marcha para su localización.