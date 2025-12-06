Ir al contenido
header.menu.open
Jerez
Rincón Flamenco
Feria
Provincia
Turismo
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Sociedad
Tecnología y Ciencia
Salud
Medio ambiente
Motor
De compras
Economía
Deportes
Xerez DFC
Xerez CD
El circuito
Cultura
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Regístrate
Jerez
Noticias de Jerez
Turismo
Provincia de Cádiz
Vinos de Jerez
Diario de Pasión
Feria de Jerez
Deportes
Noticias deportes
Xerez CD
Xerex DFC
El Circuito
Panorama
Andalucía
España
Economía
Mundo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Salud
Medio ambiente
Gastronomía
Motor
De compras
Wappíssima
BC Noticias
Tecnología
Noticias tecnología
Videojuegos
Suplemento Tecnológico
Toros
Noticias toros
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV-Comunicación
Turismo y viajes
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Multimedia
Vídeos
Suscripciones
Suscripción al Diario en PDF
Suscrípción al Diario en papel
Buscar contenidos
Programa
Zambombas para el puente de diciembre
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
Los grupos de Familia Jiménez, Ana Fernández y Ángel Torres y Mawi animaron la tarde noche.
Estas son las zambombas y sucedáneos en Jerez durante el puente de diciembre.
1/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
2/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
3/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
4/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
5/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
6/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
7/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
8/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
9/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
10/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
11/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
12/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
13/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
14/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
15/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
16/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
17/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
18/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
19/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
20/20
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
/
Rocío Cordero
También te puede interesar
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
Abre la exposición 'El Arte del Nacimiento' de la Asociación de Belenistas de Jerez
Guadalcacín enciende su alumbrado de Navidad con lleno de público en la plaza Artesanía
El IES Elena García Armada, Premio a la Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía
Lo último
Jesús Vázquez, el nombre que se suma al Benidorm Fest sin conexión a Eurovisión
Oysho, el frío elegante, las prendas de nieve en su 'lodge' urbano
Genio y Fuerza ante el Toro de Osborne, que cumple 70 años
Tardeo, cócteles y menos graduación, las tendencias de consumo de cara a 2026