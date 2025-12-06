Programa
Zambombas para el puente de diciembre
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero

Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025

Los grupos de Familia Jiménez, Ana Fernández y Ángel Torres y Mawi animaron la tarde noche.

Estas son las zambombas y sucedáneos en Jerez durante el puente de diciembre.

Jerez, 06 de diciembre 2025 - 09:56

Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
1/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
2/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
3/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
4/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
5/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
6/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
7/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
8/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
9/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
10/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
11/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
12/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
13/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
14/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
15/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
16/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
17/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
18/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
19/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025
20/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 5 de diciembre de 2025 / Rocío Cordero

También te puede interesar

Lo último

stats