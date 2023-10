La cabalgata de la Cartera Real de Jerez se adelanta al 27 de diciembre y vendrá con novedades

Este año la cabalgata de la Cartera Real se adelanta a diciembre. María Zarzuela, encargada de encarnar esta Navidad a la figura de la Cartera, confirma que su paso por las calles de Jerez será el 27 de diciembre, en lugar del 2 de enero, hasta hora la fecha tradicional de esta cita con los niños.

La actual delegada de Juventud del Consejo Directivo de la Unión de Hermandades de Jerez, ha sido la responsable en estos años de múltiples actividades dirigidas a los niños y jóvenes de Jerez, y reconoce que se siente "muy feliz e ilusionada" por este nombramiento.

De esta forma, y según cuenta a Diario de Jerez la propia Zarzuela, la cabalgata de la Cartera Real será el 27 de diciembre y recogerá, como otra novedad de este año, las cartas de los niños en el Alcázar los siguientes días: 28, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 y 3 de enero.

"Dos días después de Navidad llega la Cartera a Jerez para recoger todas las cartas. El cambio de fecha creo que es favorable porque me permite estar más días en el Alcázar. Esto es una vez en la vida y todo el esfuerzo se hace por los niños. No quiero que ningún niño se quede sin ir al Alcázar porque sus padres estén trabajando o no puedan llegar al centro en días laborables, así que al contar con tantos días allí podemos dar más opciones a las familias y además evitar las colas eternas en la entrada", subraya Zarzuela. Asimismo, la cofrade adelanta que "hay muchas más novedades" que se conocerán próximamente.