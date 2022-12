Cabalgata de Reyes 2023 Jerez: Acoje critica que "no han querido oír nuestra opinión"

La confirmación oficial del recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos 2023 de Jerez, que renuncia a su vuelta a las calles centro para repetir el itinerario de la última edición por avenidas y barriadas de la periferia, ha sentado como un jarro de agua fría para muchos jerezanos y comerciantes del centro, que no comparten la decisión anunciada el martes por la alcaldesa, Mamen Sánchez.

La regidora jerezana confirmó lo que era voz populi: la Cabalgata no atravesará el centro y, en su defecto, los Reyes Magos pasearán a primeras horas de la tarde tras su coronación en el Alcázar junto a sus cortejos, escoltados por un desfile ecuestre, por algunas de las principales calles del casco histórico en su traslado desde -Alameda Vieja, plaza Monti, plaza del Arenal, Lancería, calle Larga y Santo Domingo-.

La única explicación oficial, ofrecida por la alcaldesa este miércoles, es que la Cabalgata de Jerez quiere equipararse a la de otras grandes ciudades, como Sevilla y Málaga, donde no atraviesa Sierpes o Larios, para incorporar elementos grandiosos, en el caso de Jerez, figuras gigantes como las del pasacalles 'Tierra de Faraones', de más de 30 metros de altura.

Con anterioridad, oficiosamente los comerciantes únicamente tenían noticias de la posibilidad de que la Cabalgata evitara el centro por motivos de seguridad, frente a lo que esgrimen que en las zambombas y otras muchas actividades en otras épocas del año se producen grandes aglomeraciones en el centro y no por ello se trasladan a la periferia, y de la imposibilidad de que las carrozas recorriera la calle Larga por la escasa altura de su alumbrado navideño de este año.

Precisamente, los comerciantes contrarios a la renuncia por segundo año al recorrido tradicional por el centro lamentan la falta de diálogo previo en una decisión "que se tomó hace tiempo, así que no nos vengan con chorradas como la del alumbrado, porque no se lo cree nadie y, de ser cierto, sería motivo de dimisión del responsable municipal de turno", señala, indignado, un comerciante del centro.

Acoje lamenta en este sentido que en esta ciudad sólo haya "consenso para lo que interesa y para lo que no, no", toda vez que su presidenta, Nela García, señala que "la asociación que representa a un colectivo muy importante a nivel económico y social había solicitado una reunión con Alcaldía para tratar este tema y no nos han querido atender".

Visiblemente descontenta, Nela García manifiesta que "no han querido oír nuestra opinión; nuestros argumentos van mucho más allá de lo que meramente es una cuestión económica o de dinamización del centro, porque esto es un tema de ciudad, de respeto a lo que supone un evento tan importante en la Navidad como es el recibimiento a los Reyes Magos y la Cabalgata, pero como no han querido oírnos, no vamos a decir nada más de lo que en su día le dijimos a Alcaldía y a sus responsables, y ahora que hable cada jerezano y que tengamos memoria, para todo, para lo bueno, porque hay cosas buenas, pero también para las cosas menos buenas".

La presidenta de la principal organización de comerciantes del centro insiste en que "no es una cuestión económica, sino simbólica, porque la tarde del día 5 de enero ya se han hecho prácticamente todas las ventas; ningún establecimiento subsiste o salva la campaña por las ventas de una tarde de ese día, salvo para la hostelería, que sí lo sufre, aunque nos van a decir que hay otros días".

A su juicio, "las tradiciones pueden evolucionar y se pueden ir adaptando, y se podrían haber planteado recorridos mixtos, aunque tampoco sabemos cuáles son los argumentos porque no han querido reunirse con nosotros", critica, no sin argumentar: "¿si es por unas avenidas amplias porque no se ha ido por otras?. Es un tema de ciudad, el centro es el punto de encuentro de toda la ciudadanía, de los foráneos, de los visitantes de otras localidades, pero no hemos podido tener una conversación cara a cara con los que toman la decisión y no vamos a especular con los motivos".

Asunico, Horeca y Hostelería de Jerez, ni fu ni fa

Otras organizaciones de comerciantes y hosteleros, en concreto Asunico, Hostelería de Jerez y Horeca, restan importancia a que la Cabalgata de Reyes Magos dé la espalda al centro, ya que entienden que aún siendo importante, la Navidad jerezana cuenta con una amplia oferta en el centro, entre las que destaca la temporada de zambombas, durante la que se está registrando una afluencia de público nunca antes vista en esta época del año, según los responsables de estas asociaciones.

Desde Horeca, su responsable en Jerez, Francisco Díaz, no da mayor importancia incluso a la demora en el anuncio oficial del recorrido de la Cabalgata, que a diferencia de las zambombas, asegura, apenas supone dos o tres horas de trabajo para los que no se necesitan refuerzos ni hacer acopio con antelación suficiente de alimentos y bebidas.

El responsable de Hostelería Jerez, Alfredo Carrasco, sostiene que en las mismas asociaciones hay intereses dispares, por lo que elude pronunciarse sobre si la Cabalgata debe repetir el recorrido por la periferia o volver al centro.

En su opinión, sin embargo, el Ayuntamiento debería haber anunciado con mayor antelación su decisión, sobre a todo a efectos de facilitar la organización del trabajo de comerciantes y hosteleros.

Antonio García, presidente de Asunico, entiende que "la decisión tampoco ha generado muchas quejas, entre otros motivos, porque hay otras muchas actividades que están llenando el centro, sobre todo los fines de semana, con grandes avalanchas de gente".