Cabalgata de Reyes 2023 en Jerez: Mamen Sánchez dice "que pregunten a los padres de los niños y de las niñas, sobre todo de los pequeñitos"

Como se esperaba, la decisión del Ayuntamiento de Jerez de repetir el recorrido de la cabalgata de Reyes Magos del año pasado, con paso por La Granja y sin pasar por el centro, ha generado opiniones para todos los gustos, tanto a favor como en contra.

La alcaldesa, en una comparecencia este miércoles en el Ayuntamiento junto a Laura Álvarez, ha defendido la elección del gobierno municipal subrayando que "sobre todo, las cabalgatas son para los niños y para las niñas. Que le pregunten a los padres de los niños y de las niñas, sobre todo de los pequeñitos, que muchos no hemos llevado a nuestros hijos hasta que no han tenido una edad considerable a meterlos en esos lugares. Así que creo que hay una gran satisfacción y si eso nos permite ser una cabalgata de la altura de las grandes ciudades porque por fin podemos meter elementos como hemos dicho de 30 metros con la posibilidad de que se puedan mover y no engancharse en un balcón en una calle estrecha".

Mamen Sánchez afirma que hay más jerezanos a favor del recorrido elegido que del paso por el centro: "Puedo asegurar que son muchas más las gentes que se alegran que las que no. Pero tendrán eso, paseo de los Reyes Magos por el centro de la ciudad, la coronación es aquí en el centro y la cabalgata de la Cartera Real, que no lleva esos elementos grandes que sí lleva la cabalgata de los Reyes Magos".

Con Sevilla y Málaga en el espejo, la alcaldesa de Jerez dice a los disconformes con la elección "que le pregunten a los sevillanos, que no pasa por la calle Sierpes y tampoco por la calle Larios la de Málaga. Seremos igual que ellas, una cabalgata de grandes ciudades con elementos grandes que tengan visibilidad y que de verdad se pueda disfrutar en espacios más amplios".