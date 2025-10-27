Calaveras gigantes y miles de premios directos para celebrar Halloween en Jerez

Luz Shopping celebra Halloween con una propuesta experiencial para toda la familia que combina elementos decorativos singulares, premios directos y promociones exclusivas. Hasta el 2 de noviembre el centro cuenta con una exposición de calaveras gigantes instaladas en distintos puntos de su zona outlet. Con unas dimensiones de 1,83 metros de alto por 1,20 de ancho, estas tres piezas ofrecen a los visitantes una oportunidad única para fotografiarse y compartir sus imágenes en redes sociales.

Además, desde el 27 de octubre, los clientes que se suscriban por primera vez a la newsletter de Luz Shopping en el Punto de Información recibirán un 'Rasca y Gana' con el que pueden optar a uno de los más de 3.000 premios asegurados: botellas, mochilas, neceseres y otros artículos del centro comercial.

El 'Superjueves terrorífico' se suma también a esta celebración con una edición especial extendida hasta el sábado 1 de noviembre, que contará con un toque especial para celebrar Halloween con los mejores descuentos y ofertas especiales. En ella participan marcas como Ikea, Adidas, Pepe Jeans, Scalpers, Skechers, Parfois, Fifty, Superdry, Foster’s Hollywood, Muerde La Pasta y Karting Jerez, entre otras, con promociones exclusivas en moda, restauración y ocio.

Este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia de Luz Shopping para conectar con la comunidad local a través de propuestas originales, inclusivas y pensadas para todos los perfiles de visitantes. El objetivo de estas actividades es generar recuerdos y experiencias únicas más allá de las compras, que puedan compartir en familia o con amigos mientras disfrutan de un entorno abierto y diferente.

"Nuestro objetivo es crear experiencias memorables y originales para nuestros visitantes, que vayan más allá de la compra tradicional. Pensamos en las familias, en los jóvenes, en quienes buscan planes distintos y en quienes valoran tener un lugar de encuentro de referencia en el que compartir momentos y vivencias con sus personas allegadas, familiares y amigos", afirma Rosario Fernández-Gao, responsable de Marketing de Luz Shopping.