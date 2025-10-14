Calcinada una furgoneta camperizada en el Parque Atlántico de Jerez

Bomberos del Parque de Jerez durante las tareas de extinción dle incendio registrado en la furgoneta camperizada

Una furgoneta camperizada quedó prácticamente calcinada tras registrarse un incendio en su interior mientras estaba estacionada en una calle de la barriada del Parque Atlántico de Jerez de la Frontera.

Según informa el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en su cuenta oficial de la red X, el vehículo aparcado en la calle Gran Canaria sufrió un incendio la pasada madrugada del lunes 13 de octubre.

Tras una llamada al servicio de emergencias, efectivos del CBPC del parque de Bomberos de Jerez acudieron en torno a las 05:45 horas de la madrugada por un fuego originado en una furgoneta tipo camper.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron seis efectivos en dos vehículos y que emplearon hasta mil litros de agua durante las tareas de extinción.

El fuego calcinó la furgoneta aunque no hubo que lamentar heridos ni daños personales.

Además, durante el incidente se personaron agentes de la Policía Local y Nacional de Jerez de la Frontera.

Una furgoentea camper es un vehículo autopropulsado – es decir, que tiene un motor y no necesita de otro vehículo para desplazarse – que sirve tanto para viajar de un lugar a otro como para dormir y vivir en estos, pues disponen o pueden disponer generalmente de cocina y baño.

Las campers derivan de las furgonetas de uso campista y son similares a las autocaravanas pero tiene ciertas diferencias y ventajas