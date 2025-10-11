Incendio de vivienda en avenida La Serrana de Jerez

Bomberos del Parque de Jerez del Consorcio de la Provincia de Cádiz han extinguido esta tarde el incendio declarado en una vivienda de la avenida de La Serrana. Tras declararse el fuego, se incendiaron las puertas de dos casas y partes del rellano del bloque, encontrándose los propietarios confinados por el humo. Los bomberos extinguieron el fuego y procedieron a la ventilación de las casas, saldándose el suceso sin daños personales.

Al lugar del siniestro acude un vehículo del Parque de Bomberos con cuatro efectivos, utilizándose 100 litros de agua para la extinción del fuego.