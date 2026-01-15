Calefacción en los cheniles, lámparas de calor y material de abrigo en el Centro de Protección Animal de Jerez

El Ayuntamiento de Jerez está intensificando el cuidado de las mascotas que acoge en el Centro Municipal de Protección Animal (CMPA), con motivo de las bajas temperaturas y los sucesivos temporales a los que este invierno está sometiendo a Jerez.

La delegada de Protección Animal, Carmen Pina, ha explicado tras realizar una visita al CMPA, que “también nuestros perros y gatos necesitan que les dispensemos un cuidado especial cuando las temperaturas son más extremas”. Ha recordado que el centro cuenta con lámparas calefactoras para proporcionar calor a los animales y también con material de abrigo con el fin de que las mascotas allí refugiadas puedan estar en las mejores condiciones posibles. También ha destacado “la dedicación y el trabajo del personal de CMPA" y ha dado las gracias a Athisa Medio Ambiente, la empresa concesionaria del mantenimiento y servicio veterinario de este centro, “por la vocación de su personal y el cariño con el que cuidan a los animales”.

Carmen Pina ha señalado que el CMPA está constantemente mejorando sus instalaciones para incentivar el bienestar animal. “En el último año y medio ha experimentado grandes avances con actuaciones importantes”, ha resaltado, recordando que precisamente en este periodo se instaló un sistema de calefacción para los cheniles. Del mismo modo, ha explicado que, en esta suma de mejoras, se han realizado reformas en el pasillo del pabellón central, se han remodelado las zonas de esparcimiento con la colocación de toldos y se ha realizado una intervención en estas instalaciones para mejorar la urbanización y saneamiento perimetral.

Además, hace unos meses se adquirió y se puso a disposición del CMPA un nuevo vehículo para sus tareas diarias de recogida y atención, buscando mejorar el servicio y cumplir con normativas como la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.

Carmen Pina también ha incidido en “destacar el trabajo continuo que desde el Ayuntamiento venimos desempeñando en materia de Protección Animal de la mano de las protectoras y de las asociaciones felinas con las que mantenemos un contacto fluido y permanente”. En este sentido, la delegada ha agradecido “la colaboración que prestan en todo momento, haciendo que todo sea mucho más fácil y que podamos trabajar juntos de forma responsable”.