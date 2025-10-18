Carmen Pina conoce la labor que se realiza en el Centro de Protección Animal y anuncia mejoras en sus instalaciones

La delegada de Protección Animal, Carmen Pina, ha visitado las instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal (CMPA), acompañada por el equipo del mismo y la directora de la Delegación, Fátima Monreal, con el objetivo de conocer in situ el trabajo que se viene realizando a favor del bienestar animal.

En esta visita ha supervisado las mejoras que en los últimos meses se han llevado a cabo en estas instalaciones municipales y ha adelantado las que se llevarán a cabo a corto y medio plazo, "siempre dando prioridad al bienestar animal”.

Entre estas actuaciones se encuentran las reformas de las canaletas interiores y exteriores del edificio que alberga a los cheniles así como el pintado de sus vallas. También se pintará el edificio de las oficinas. “Estas no serán las únicas actuaciones que se llevarán a cabo, se trata de las que tendrán lugar en las próximas semanas, ya que seguiré trabajando con este gran equipo para seguir mejorando las mismas siempre pensando en el bienestar de los perros y gatos que aquí se encuentran”.

Carmen Pina ha recordado la importante labor que se ha realizado en este Centro cuando “ha estado al frente mi compañero Jaime Espinar y que ha redundado en el aumento de las adopciones y disminución del abandono debido a las campañas efectuadas y a la respuesta de protectoras y ciudadanía. En este camino seguiré gestionando dando prioridad al bienestar y la protección animal”.

Al respecto, de las adopciones la delegada ha dado a conocer que los dos perros que se encontraban en la vivienda de Vista Alegre han sido entregados de forma voluntaria por sus dueños y ya se encuentran en el CMPA donde están siendo atendidos y se les está haciendo el seguimiento y tratamiento sanatorio obligatorio y necesario para darlos en adopción. “Desde aquí quiero felicitar y agradecer a la Policía Local y al personal del Ayuntamiento la rapidez con la que han actuado en este caso, así como a las personas que dieron aviso para que la atención fuese inmediata”, ha resaltado Carmen Pina, quien también en su visita ha sido testigo de dos adopciones de perros y una de gato. “Es una gran satisfacción ver como la ciudadanía responde y adopta con responsabilidad”, ha señalado.

Por otro lado, Carmen Pina también ha querido también agradecer a las protectoras y asociaciones que colaboran estrechamente con la Delegación de Protección Animal indicando al respecto que “trabajar juntos con responsabilidad es lo más importante para mejorar las condiciones de vida de perros y gatos, y desde luego apuesto por ello”.