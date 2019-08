Una calle para Pepa

Como en cualquier ciudad, cada calle en Jerez tiene un nombre. Una denominación que hace referencia a algún personaje histórico, a un jerezano relevante o simplemente recuerda a una fruta, un país o un planeta. Hay incluso calles de la ciudad cuyo nombre ha variado a lo largo de los años porque el gobierno de turno así lo ha decidido. Además, habitualmente hay peticiones ciudadanas para que se rinda homenaje a alguna persona dando nombre a una vía de la ciudad.

Sin embargo, llama la atención que también hay calles en Jerez que a día de hoy no tienen nombre o su denominación no está todo lo clara que debería. Es la denuncia que hace Josefa Bernabé, ya jubilada es la fundadora de Casa Pepa. Su conocido restaurante está ubicado en la zona de Madre de Dios pero la calle donde está la entrada al local no tiene nombre. En el callejero o en Google Maps aparece que el conocido bar está ubicado en plaza Aníbal González. Sin embargo, Josefa Bernabé asegura que lleva toda la vida reclamando un nombre para la calle donde está ubicado el restaurante. ¿Por qué? Según explica, la plaza colindante es Aníbal González pero su local está en la calle de al lado.

De hecho, asegura que para acceder a la plaza hay que hacerlo por un pequeño túnel que sí tiene nombre: calle Juan Puerto Andradre. Dicha vía atraviesa la plaza y finaliza en un tramo peatonal. Sin embargo, si se circula en un vehículo por Juan Puerto Andrade se accede a plaza Aníbal González y se desemboca precisamente en la calle de Casa Pepa, única salida para el tráfico rodado de dicha plaza.

Josefa Bernabé asegura que, como consecuencia de la falta de un nombre claro, toda la documentación del restaurante la ha recibido siempre en su domicilio porque no puede poner ninguna dirección concreta para Casa Pepa. De hecho, basta con buscar el restaurante en el buscador de Google para comprobar que la dirección que aparece es Madre de Dios, 14.

A pesar de que sólo está afectado el restaurante, al ser el único local con acceso por dicha vía, no deja de ser llamativo que el nombre de la calle no esté claro. No estaría de más que la próxima vez que vaya a renombrarse una vía o se busque una calle para homenajear a alguien, sea este tramo el beneficiado. O, incluso, (¿por qué no?) que la calle sea denominada Josefa Bernabé ‘Pepa’, que para algo esta hostelera lleva casi cuatro décadas ofreciendo ricos platos desde este rinconcito de Jerez.