El calor resistirá en Jerez hasta el próximo domingo día 21

El fuerte calor, con temperaturas significativamente altas como los 36º que alcanzaremos este viernes, persistirán en Jerez de la Frontera y su campiña durante este fin de se semana, que finalizará con un progresivo descenso de las máximas hasta los 32º previstos el domingo 21 de septiembre, última jornada completa del verano.

La Agencia Estatal de Meteorología, según publica en su página web, prevé hoy una máxima de 36º en Jerez y su zona rural en donde predominarán nubes altas y cielos nublados en una jornada con vientos variables, de sudeste al inicio de la mañana y de dirección suroeste a partir del mediodía. Las mínimas alcanzarán este viernes los 20 grados centígrados.

Los valores diurnos se mantendrá mañana sábado en torno a los 35º aunque a partir del domingo comenzará un ligero descenso de los termómetros hasta los 32º para caer hasta los 29º el próximo lunes, coincidiendo con la entrada de la estación del otoño.

Desde primera hora de la tarde de este viernes, y durante las próximas fechas, soplarán en nuestra ciudad vientos moderados de componente oeste.

Aviso amarillo en Sevilla, Córdoba y Jaén

Además, las temperaturas altas en el valle del Guadalquivir activarán este viernes 19 el aviso amarillo entre las 13 y 20 horas en Córdoba, Sevilla y Jaén, según la previsión de la AEMET, que también resalta el viento de levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

Los cielos amanecen nubosos, predominando las nubes medias y altas, con una pequeña probabilidad de chubascos aislados en las sierras por la tarde, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el Estrecho.

Se esperan temperaturas mínimas sin cambios, localmente en ascenso y máximas en descenso, localmente sin cambios.

Los vientos soplarán moderados de levante en el litoral almeriense y la provincia de Cádiz, que en el área del Estrecho soplará fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes y en el resto, vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

Andalucía pierde casi una cuarta parte de sus reservas de agua

Andalucía perderá este verano, que está a punto de concluir, casi una cuarta parte de sus reservas de agua en los embalses de la comunidad, que iniciaron la época estival al 57,5 por ciento de su capacidad tras las importantes lluvias de otoño y primavera, y ahora lo terminarán alrededor del 45 por ciento, con unos 1.600 hm3 menos.

El consumo durante este verano -a falta de los datos de la última semana- supera al del verano pasado, cuando las restricciones eran mayores por la delicada situación de sequía. Las lluvias de final de 2024 y de 2025 permitieron suavizar esas medidas y 'abrir el grifo' en el uso de agua, aunque los embalses siguen gozando de buenas reservas.

La comunidad, cuya capacidad total se aproxima a los 12.000 hm3, llegará al final del verano con menos de 5.400 hm3, si no se producen lluvias de última hora en los próximos días.

Las cifras actuales suponen que Andalucía terminará el verano mejor de lo que lo empezó en 2024, cuando pasó del 40,6 por ciento a terminarla al 29 por ciento.

La demarcación hidrográfica del Guadalquivir pasa de empezar el verano casi al 57 por ciento de capacidad a terminarlo alrededor del 43 por ciento, con una bajada del 23,5 por ciento de sus reservas, que se sitúan en 3.504 hm3.

El descenso es mayor en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, donde se mantuvieron más restricciones por la especial afección de la sequía a las provincias de Almería y Málaga, pero hay mayor presión turística.

La bajada ha sido de aproximadamente el 36 por ciento de sus reservas, pero sus embalses siguen estando cerca del 36 por ciento de su capacidad.

La cuenca del Guadalete-Barbate terminará el verano al 43 por ciento de su capacidad, tras una bajada del 16 por ciento en estos meses, mientras que la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza finalizará la época estival al 55 por ciento, lo que supone un 20 por ciento menos que a finales de junio.