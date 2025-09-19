La Lotería Nacional deja un primer premio en Guadalcacín

Imagen del despacho receptor de Loterías ubicado en la plaza de la Artesanía de Guadalcacín

El sorteo de la Lotería Nacional de este pasado jueves 18 de septiembre dejó un primer premio en la localidad de Guadalcacín, Entidad Local Autónoma de Jerez de la Frontera.

El despacho receptor número 42.015, ubicado en la plaza de la Artesanía, 10, vendió el número 63.611, agraciado con 600.000 euros a la serie y con 60.000 euros para cada décimo.

Este primer premio, además de caer en Guadalcacín, fue muy repartido en otros municipios de España ya que también llevó la suerte a otros puntos como Alicante, Castellón, Badajoz, Baleares, Ciudad Real, Málaga, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.

El sorteo de este jueves también dejó un segundo premio, que fue para el número 72.818, dotado con 120.000 euros a la serie y 12.000 al décimo.

Los décimos agraciados se vendieron en distintos puntos de Málaga, La Línea de la Concepción (Cádiz), Madrid, Alicante, Coruña, Guadalajara, La Rioja, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Valladolid.

Aquellos compradores que tengan décimos terminados en 1, 2 y 0 serán premiados con la devolución equivalente a los 3 euros que cuesta el décimo.

Una cifra que asciende a los 30 euros si se tiene la serie completa.

La Primitiva deja más de cuatro millones en Mataró

Además, el dueño de un boleto de La Primitiva validado en la localidad barcelonesa de Mataró percibirá más de cuatro millones de euros al haber sido el único acertante de Categoría Especial en el sorteo celebrado este pasado jueves 18 de septiembre, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 4.814.180,10 euros.

El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 12 de Mataró, situada en Riera Figuera Major, 27.

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este jueves día 18, estuvo formada por los números 17, 4, 38, 19, 7, 15.

El número complementario es el 22, el reintegro el 8 y el Joker, 0293271. La recaudación ha ascendido a 10.335.313,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen siete boletos acertantes.

Un acertante de Ourense se lleva 783.206 euros en la Bonoloto

Por otro lado, La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado ayer jueves, 18 de septiembre, ha estado formada por los números 18, 24, 27, 35, 36, 41.

El número complementario es el 2 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.280.419,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que recibirá 783.206 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 55.190 de Ourense, situado en San Ciprián, 5.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 71.957 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 3 de Ávila, situada en San Millán, 2 y en la número 17 de Vitoria-Gasteiz (Álava), situada en Olaguibel, 35.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 77 boletos acertantes, que recibirán 934 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.197 boletos acertantes, que recibirán 26 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 76.655 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.