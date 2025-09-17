El calor sigue apretando en Jerez con máximas de 36º

Una mujer se abanica mientras pasea por una calle del centro de Jerez

Las temperaturas significativamente altas seguirán predominando una jornada más en Jerez de la Frontera y su campiña, donde se alcanzarán este miércoles 17 de septiembre los 36 grados centígrados de máxima.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, publicada en su página web, este miércoles predominarán en nuestra ciudad y su zona rural cielos poco nubosos o despejados y temperaturas con pocos cambios y vientos variables con tendencia a componente sudeste.

Este bochorno se mantendrá presente hasta, prácticamente, el cierre del verano que, de manera oficial, finaliza el próximo lunes 22 de septiembre. Las máximas alcanzarán máximas de 36º y 35º en próximas jornadas y no bajarán de los 30º hasta el domingo día 21.

Las mínimas oscilarán entre los 19º y 20º.

Además soplará viento de levante hasta el sábado 20 con rachas variables, especialmente intensas mañana jueves, jornada en la que se prevén ráfagas máximas de 25 kilómetros por hora.

Aviso amarillo en Córdoba, Jaén y Sevilla

El calor volverá a azotar hoy, una jornada más, a Andalucía tras dos semanas sin avisos por altas temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo para este miércoles en varias comarcas de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 38 grados.

Según la información publicada en la web de la Aemet, las alertas estarán vigentes entre las 13,00 y las 21,00 horas en la campiña cordobesa y sevillana, con temperaturas que podrían alcanzar los 38°C. En Jaén, el aviso afectará al valle del Guadalquivir y a la comarca de Morena y Condado.

Finalmente, en las capitales de provincia, se esperan las siguientes temperaturas mínimas y máximas: Almería, 22ºC y 31ºC; Cádiz, 22ºC y 30ºC; Córdoba, 18ºC y 39ºC; Granada, 20ºC y 37ºC; Huelva, 18ºC y 32ºC; Jaén, 22ºC y 36ºC; Málaga, 21ºC y 27ºC; y Sevilla, 20ºC y 38ºC.

El otoño será cálido y poco lluvioso

El otoño meteorológico, el trimestre que abarca septiembre, octubre y noviembre, será más cálido de lo normal en toda España y es poco probable que sea lluvioso, tras el verano más caluroso de la serie histórica que arranca en 1961, por encima del de 2022, hasta ahora el más cálido.

En rueda de prensa para presentar el avance prediccional del otoño y un análisis climático del verano, Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, ha incidido en el pronóstico para la estación otoñal: "Se prevé un escenario dominado por temperaturas superiores a lo habitual en todo el país, con una probabilidad del 60-70 por ciento en la península y Baleares y del 50 por ciento en Canarias".

En cuanto a las precipitaciones, Del Campo ha precisado que la "incertidumbre es aún mayor": Los modelos señalan que es "poco probable" que el otoño sea especialmente lluvioso, sobre todo en el oeste y centro peninsular, así como en Canarias.