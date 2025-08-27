Las camareras de piso convocan una concentración: “No pararemos”

Un grupo de unas 500 mujeres camareras de piso de Jerez y la provincia siguen en la lucha por unas condiciones de trabajo y jubilación dignas. A través de la Plataforma por las Camareras de Pisos 'Las grandes olvidadas', perteneciente a la federación de mujeres 'Sol Rural' de La Barca, continúan alzando la voz para que se les tenga en cuenta y sean incluidas en el Real Decreto 402/2025 que regula la posibilidad de jubilación a los 58 años. Es por ello que convocan una concentración el próximo 2 de septiembre a las 16:00 horas, en la explanada verde frente al hotel Barrosa Garden, en Chiclana, para reivindicar su derecho a la jubilación anticipada. Después de años de lucha y esfuerzo, las camareras de piso exigen “ser reconocidas como trabajadoras que desarrollan una labor físicamente exigente y peligrosa, lo que les da derecho a una jubilación anticipada sin penalización en su pensión”, según recoge la convocatoria.

Francisca Gago, portavoz del colectivo, recuerda que el próximo 17 de septiembre sindicato y patronal presentarán los estudios sobre los colectivos que cumplen las condiciones para poder acogerse a esta regulación. Será entonces cuando el Gobierno estudie durante seis meses las propuestas y califique las profesiones que puedan acogerse a esta jubilación anticipada. Seleccionados los grupos y publicados en el BOE, podrán solicitarla en función de la edad y la situación de cada solicitante. “Ahora algunas camareras de piso están trabajando en una situación penosa. Les dan de alta con cáncer activo, con manguito rotador, sin poder mover el brazo, por ejemplo. Ni las mutuas, ni la Seguridad Social miran por estas mujeres”, lamenta la portavoz del colectivo.

Gago recuerda que hasta ahora todos los grupos políticos de Jerez han mostrado su apoyo a la plataforma. También deja claro que la plataforma confía en los sindicatos. No obstante, desde la plataforma insisten en “hacer ruido” hasta la aprobación definitiva del mencionado decreto “para que no quede en nada”. Camareras de piso de La Barca, Jerez, Villamartín…, así como las respectivas delegadas sindicales siguen al frente del movimiento y de los pasos que sigue la plataforma.

Cartel de la concentración convocada por la Plataforma por las Camareras de Piso 'Las grandes olvidadas'.

Desde la plataforma 'Las grandes olvidadas’ aseguran que seguirán adelante reivindicando mejoras, pues no reclaman únicamente la jubilación anticipada. “Si no lo conseguimos, no pararemos. Y si lo conseguimos, vamos a seguir porque la situación laboral de las mujeres es violencia de género: ganan el salario mínimo, tienen los peores contratos, las inspecciones hacen la vista gorda a sus condiciones de trabajo…”. En opinión de Gago, muchas mujeres “aguantan” a sus parejas debido a la violencia económica que padecen.

‘Las grandes olvidadas’

En 2002 varias integrantes de la plataforma se convirtieron en delegadas sindicales para conseguir mejoras. En un principio se acabó con la externalización, logrando así que la contratación fuese directa, no a través de empresas, como se venía haciendo. Después, se creó la plataforma y se propuso el nombre actual de ‘Las grandes olvidadas’ en alusión a la situación que vivían y viven estas mujeres.

Poco ha variado el panorama. En aquellos años las reivindicaciones eran la jubilación a los 58 años, el reconocimiento de las enfermedades profesionales y la reducción de la carga de trabajo. “Empiezan haciendo los espacios comunes, que no les corresponden a ellas sino a las limpiadoras, y después, las habitaciones”, puntualiza Gago. En la actualidad, "tienen una media de 20 habitaciones cada una. En el contrato aparece que las habitaciones son de dos camas, pero en la realidad no es así".

A lo largo de estos años la Plataforma por las Camareras de Pisos ‘Las grandes olvidades’ han trabajado de forma incansable. Sus voces han llegado hasta el Congreso. En Madrid, mantuvieron una reunión con diputadas y representantes políticas socialistas el pasado mes de noviembre. De dicho encuentro obtuvieron el compromiso del Grupo Socialista de estudiar “una posible modificación legal integral para que se pueda incorporar nuevas enfermedades profesionales y, además, que este y otros colectivos puedan incorporarse en el catálogo”, tal y como explicaba la diputada Mamen Sánchez.